Такой жест со стороны Меган интернет-пользователи расценили по-разному. В Сети еще бы долго муссировались слухи, но Маркл прокомментировала свое решение. Во время выступления на встрече Ассоциации университетов Содружества молодая мама рассказала о возможностях предотвращения распространения коронавируса. Кстати, именно эта болезнь и стала одной из причин не брать маленького сына в длительную поездку.

«Решение оставить Арчи в Канаде было принято не из-за какой-то обиды. А из-за беспокойства о его здоровье», — заявил журналист The Daily Telegraph, который присутствовал на встрече.