5 марта Меган Маркл прилетела в Великобританию, чтобы вместе с Гарри посетить последние мероприятия в качестве старших членов королевской семьи. 10-месячный Арчи, по которому мы все очень соскучились, остался в Канаде на попечении нянь и приятельниц герцогини. Виндзоры были опечалены таким решением. Больше всех огорчилась Елизавета II, которая мечтала увидеться с правнуком после долгой разлуки.
Такой жест со стороны Меган интернет-пользователи расценили по-разному. В Сети еще бы долго муссировались слухи, но Маркл прокомментировала свое решение. Во время выступления на встрече Ассоциации университетов Содружества молодая мама рассказала о возможностях предотвращения распространения коронавируса. Кстати, именно эта болезнь и стала одной из причин не брать маленького сына в длительную поездку.
«Решение оставить Арчи в Канаде было принято не из-за какой-то обиды. А из-за беспокойства о его здоровье», — заявил журналист The Daily Telegraph, который присутствовал на встрече.
На днях Меган улетела обратно в Канаду. Перед отъездом она решила попрощаться со всеми близкими ей людьми во дворце и не смогла сдержать слез.
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