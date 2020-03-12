«Я баба не для красоты и борща»: Настасья Самбурская высказалась о неудачах в личной жизни

В жизни Настасьи Самбурской было немало мужчин, но, к сожалению, пока она не встретила того, с кем хотела бы завести детей и встретить старость. Недавно актриса объяснила, почему ей так не везет в любви. 

12 марта 2020 · Текст: · Фото:

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская

33-летняя Настасья Самбурская не раз занимала призовые места в рейтингах самых красивых и сексуальных женщин России. Несмотря на обожание миллионов, молодая женщина по-прежнему не нашла счастье в любви. 

Время от времени актриса рассказывает о том, как снова разочаровалась в отношениях

Настасья стала героиней обложки апрельского выпуска журнала Maxim. В интервью с корреспондентом издания Самбурская поведала о перипетиях личной жизни. 

Знаменитость понимает, как легкомысленно подходила к выбору спутника жизни. «Раньше я во все это ввязывалась: раз все вступают в отношения, то и мне туда надо. Но я не понимала, что в первую очередь важна духовная близость. Если мальчик был симпатичный, то я не обращала внимания, что мы не сходимся по ряду вопросов», — делится артистка. 

Не так давно Настасья думала, что встретила идеального мужчину, — но он в итоге захотел остаться с ней просто друзьями. 

"Он сгреб меня в охапку и не давал делать вообще ничего. Он все организовывал, обволакивал заботой. Единственное, что я делала — просто надевала красивое платье и вечером в прекрасном настроении выходила к ужину. Я впервые почувствовала себя женщиной. Не понимаю, что произошло: человека будто подменили. В любом случае, как бы он ни поступил, я его могу оправдать. Чего-то испугался, в подробности вдаваться не стала», — рассказывает Самбурская. 

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Настасья Самбурская по-прежнему одинока
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Сейчас девушка не нацелена на поиск партнера, но будет рада, если судьба преподнесет ей особый сюрприз. Правда, Настасья предупреждает, что ей нужен избранник, который смирится с некоторыми нюансами. 

«Если я захочу удивить своего мужчину, я ему приготовлю еду. Но я не буду бросать все и варить, мать его, борщ! Зато я могу дать понимание, тепло, нежность, надежность, заботу — у меня всего этого в избытке. А то у меня есть взрослые друзья, которые встречаются с молодыми девчонками, но держат их для красоты, а для разговоров у них есть друзья-мужчины. Так вот, я баба не для красоты и борща», — заключила знаменитость. 

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