Знаменитость понимает, как легкомысленно подходила к выбору спутника жизни. «Раньше я во все это ввязывалась: раз все вступают в отношения, то и мне туда надо. Но я не понимала, что в первую очередь важна духовная близость. Если мальчик был симпатичный, то я не обращала внимания, что мы не сходимся по ряду вопросов», — делится артистка.

Не так давно Настасья думала, что встретила идеального мужчину, — но он в итоге захотел остаться с ней просто друзьями.

"Он сгреб меня в охапку и не давал делать вообще ничего. Он все организовывал, обволакивал заботой. Единственное, что я делала — просто надевала красивое платье и вечером в прекрасном настроении выходила к ужину. Я впервые почувствовала себя женщиной. Не понимаю, что произошло: человека будто подменили. В любом случае, как бы он ни поступил, я его могу оправдать. Чего-то испугался, в подробности вдаваться не стала», — рассказывает Самбурская.