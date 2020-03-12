33-летняя Настасья Самбурская не раз занимала призовые места в рейтингах самых красивых и сексуальных женщин России. Несмотря на обожание миллионов, молодая женщина по-прежнему не нашла счастье в любви.
Время от времени актриса рассказывает о том, как снова разочаровалась в отношениях.
Настасья стала героиней обложки апрельского выпуска журнала Maxim. В интервью с корреспондентом издания Самбурская поведала о перипетиях личной жизни.
Знаменитость понимает, как легкомысленно подходила к выбору спутника жизни. «Раньше я во все это ввязывалась: раз все вступают в отношения, то и мне туда надо. Но я не понимала, что в первую очередь важна духовная близость. Если мальчик был симпатичный, то я не обращала внимания, что мы не сходимся по ряду вопросов», — делится артистка.
Не так давно Настасья думала, что встретила идеального мужчину, — но он в итоге захотел остаться с ней просто друзьями.
"Он сгреб меня в охапку и не давал делать вообще ничего. Он все организовывал, обволакивал заботой. Единственное, что я делала — просто надевала красивое платье и вечером в прекрасном настроении выходила к ужину. Я впервые почувствовала себя женщиной. Не понимаю, что произошло: человека будто подменили. В любом случае, как бы он ни поступил, я его могу оправдать. Чего-то испугался, в подробности вдаваться не стала», — рассказывает Самбурская.
Сейчас девушка не нацелена на поиск партнера, но будет рада, если судьба преподнесет ей особый сюрприз. Правда, Настасья предупреждает, что ей нужен избранник, который смирится с некоторыми нюансами.
«Если я захочу удивить своего мужчину, я ему приготовлю еду. Но я не буду бросать все и варить, мать его, борщ! Зато я могу дать понимание, тепло, нежность, надежность, заботу — у меня всего этого в избытке. А то у меня есть взрослые друзья, которые встречаются с молодыми девчонками, но держат их для красоты, а для разговоров у них есть друзья-мужчины. Так вот, я баба не для красоты и борща», — заключила знаменитость.
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