Виктория Боня налегает на бургеры из Макдоналдса после чистки печени

У Виктории Бони все меняется чуть ли не каждый день. То звезда хвастается набранными килограммами, то заявляет о 4-дневной голодовке. На этот раз Виктория удивила подписчиков поеданием бургеров из Макдоналдса.

Вечером 12 марта Боня выложила серию видео, как она жадно поедает фастуд. Мы, признаться, сильно удивились. Ведь буквально пару дней назад звезда сообщила, что не ела четверо суток.

