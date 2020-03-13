Виктория Боня налегает на бургеры из Макдоналдса после чистки печени

Стало известно, чему была посвящена 4-дневная голодовка Виктории Бони. Звезда решила пройти процедуру чистки печени. Теперь, когда все позади, можно вернуться к первоначальной цели — набрать вес.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

У Виктории Бони все меняется чуть ли не каждый день. То звезда хвастается набранными килограммами, то заявляет о 4-дневной голодовке. На этот раз Виктория удивила подписчиков поеданием бургеров из Макдоналдса.

Вечером 12 марта Боня выложила серию видео, как она жадно поедает фастуд. Мы, признаться, сильно удивились. Ведь буквально пару дней назад звезда сообщила, что не ела четверо суток.

В одной из инстаграм-историй Виктория поделилась, что недавно прошла процедуру чистки печени. Возможно, именно это и стало причиной голодовки Бони. 

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Виктория Боня любит побаловать себя вредной едой
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Ранее Виктория заявила, что хочет прибавить в весе из-за детских комплексов. Боню постоянно дразнили за слишком тонкие ноги, называя их «палочками» и «спичками». Макдоналдс в помощь!

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