Летом 2019-го весь мир потрясла неожиданная новость: после четырех лет отношений Брэдли Купер и Ирина Шейк решили расстаться. Ходило много слухов касаемо причины их разрыва, однако факт остался фактом — одна из лучших голливудских пар распалась.
По словам источников, близких к звездной семье, Шейк и Купер продолжают сообща воспитывать малышку Леа. Актер часто идет на компромиссы с бывшей возлюбленной и жертвует интересными ролями ради того, чтобы как можно чаще быть рядом с двухлетней дочерью.
«Брэдли Купер — лучший отец! Он очень привязан к Леа, ради нее готов делить родительские обязанности с Ириной», — поделился инсайдер с HollywoodLife.
Источник поведал, что подобными поступками актер не стремится заработать очки к рептуации в глазах фанатов. Для Брэдли забота и воспитание маленькой дочери превыше всего. «К счастью, Ирина Шейк старается делать то же самое», — прокомментировал друг семьи.
К слову, родителям до сих пор сложно выстроить идеальный график встреч с Леа. У Брэдли Купера бывают чересчур загруженные дни. Ирина Шейк также не забывает о карьере и часто летает на показы в другие страны. Нередко экс-влюбленным приходится прибегать к компромиссу и жертвовать планами ради малышки. Так, Брэдли отказался от проектов в Нью-Йорке, чтобы быть рядом с ребенком.
Несмотря на теплые отношения, вновь возникшие между Брэдли Купером и Ириной Шейк, на их скорое воссоединение рассчитывать пока не приходится. К сожалению, личные конфликты между звездами до сих пор сильны.
16 марта 2020 · ·
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