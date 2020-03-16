Брэдли Купер сумел наладить хорошие отношения с Ириной Шейк ради двухлетней дочери

45-летний Брэдли Купер ради своей дочери Леа готов забыть все конфликты с Ириной Шейк. Экс-влюбленные продолжают поддерживать теплые отношения для того, чтобы обеспечить ребенку лучшую жизнь.

Летом 2019-го весь мир потрясла неожиданная новость: после четырех лет отношений Брэдли Купер и Ирина Шейк решили расстаться. Ходило много слухов касаемо причины их разрыва, однако факт остался фактом — одна из лучших голливудских пар распалась.

По словам источников, близких к звездной семье, Шейк и Купер продолжают сообща воспитывать малышку Леа. Актер часто идет на компромиссы с бывшей возлюбленной и жертвует интересными ролями ради того, чтобы как можно чаще быть рядом с двухлетней дочерью.

«Брэдли Купер — лучший отец! Он очень привязан к Леа, ради нее готов делить родительские обязанности с Ириной», — поделился инсайдер с HollywoodLife.

Источник поведал, что подобными поступками актер не стремится заработать очки к рептуации в глазах фанатов. Для Брэдли забота и воспитание маленькой дочери превыше всего. «К счастью, Ирина Шейк старается делать то же самое», — прокомментировал друг семьи.

К слову, родителям до сих пор сложно выстроить идеальный график встреч с Леа. У Брэдли Купера бывают чересчур загруженные дни. Ирина Шейк также не забывает о карьере и часто летает на показы в другие страны. Нередко экс-влюбленным приходится прибегать к компромиссу и жертвовать планами ради малышки. Так, Брэдли отказался от проектов в Нью-Йорке, чтобы быть рядом с ребенком.

...
Брэдли Купер и Ирина Шейк продолжают вместе воспитывать дочь после расставания
1 из 11

Несмотря на теплые отношения, вновь возникшие между Брэдли Купером и Ириной Шейк, на их скорое воссоединение рассчитывать пока не приходится. К сожалению, личные конфликты между звездами до сих пор сильны.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633