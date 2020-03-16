По словам источников, близких к звездной семье, Шейк и Купер продолжают сообща воспитывать малышку Леа. Актер часто идет на компромиссы с бывшей возлюбленной и жертвует интересными ролями ради того, чтобы как можно чаще быть рядом с двухлетней дочерью.

«Брэдли Купер — лучший отец! Он очень привязан к Леа, ради нее готов делить родительские обязанности с Ириной», — поделился инсайдер с HollywoodLife.

Источник поведал, что подобными поступками актер не стремится заработать очки к рептуации в глазах фанатов. Для Брэдли забота и воспитание маленькой дочери превыше всего. «К счастью, Ирина Шейк старается делать то же самое», — прокомментировал друг семьи.