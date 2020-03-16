Все больше набирает популярность среди россиян прохождение тестов ДНК. Всем хочется подробнее узнать о своих корнях и дальних предках. 41-летняя Оксана Лаврентьева — не исключение. Месяц назад бизнес-леди сдала анализы, чтобы разобраться в своей генетике.
«Получила я вчера результаты теста DNA. 39% — Архангельская область, 21% — финны, 39% — Польша, Люблин», — написала Оксана.
Результаты немного удивили знаменитость. Она, как выяснилось позже, рассчитывала на наличие еврейских, греческих и итальянских кровей.
Далеко не все результаты теста стали неожиданностью для Лаврентьевой. Она давно знала, что ее бабушка и дедушка по маминой линии родом из Архангельской области. Тем самым актриса подтвердила достоверность результатов теста.
Также Оксана наконец поняла, почему не выговаривает букву «Л». Оказывается, ей «всю жизнь твердили, что так польки говорят».
Однако не все подписчики Лаврентьевой уверены в правдивости теста ДНК. В комментариях к посту они начали высказывать свою точку зрения по этому поводу.
«Никакого достоверного на данный момент теста не существует, но есть шарлатаны», — написал один из интернет-пользователей. Однако саму Оксану это не сильно взволновало. В первую очередь, она провела тест для себя и своего интереса.
16 марта 2020 · ·
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