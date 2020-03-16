Далеко не все результаты теста стали неожиданностью для Лаврентьевой. Она давно знала, что ее бабушка и дедушка по маминой линии родом из Архангельской области. Тем самым актриса подтвердила достоверность результатов теста.

Также Оксана наконец поняла, почему не выговаривает букву «Л». Оказывается, ей «всю жизнь твердили, что так польки говорят».