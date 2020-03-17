Светская львица улетела в Европу не просто так. 17 марта дочь Виктории Бони, которая сейчас находится в Монако, празднует свое 8-летие. Ну как пропустить такое событие?

«Я знаю, что во Франции эпидемия. Ее вообще с завтрашнего дня закрывают. Но у моего ребенка день рождения!» — прокомментировала Виктория.