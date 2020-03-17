Днем 16 марта Виктория Боня записала инстаграм-историю, в которой сообщила, что улетает во Францию. Напомним, что в данный момент в этой стране (как и во многих других европейских) введена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса.
Однако Боню это не останавливает. Несмотря на все предупреждения, телеведущая отправилась в путь.
«Я заскочила в последний вагон уходящего поезда. Сегодня улетаю во Францию», — заявила Виктория.
Светская львица улетела в Европу не просто так. 17 марта дочь Виктории Бони, которая сейчас находится в Монако, празднует свое 8-летие. Ну как пропустить такое событие?
«Я знаю, что во Франции эпидемия. Ее вообще с завтрашнего дня закрывают. Но у моего ребенка день рождения!» — прокомментировала Виктория.
Поздравляем Вику с именинницей и желаем ей спокойной поездки без последствий. Ну и, конечно же, ждем фото- и видеоотчет с празднования дня рождения Анджелины Летиции Смерфит.
16 марта 2020 · ·
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