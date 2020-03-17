Анастасия была одета в белое платье в черный горошек с воланами на юбке. По всем законам церкви, голову прикрывала легкая кружевная косынка. Обувь молодая мама выбрала самую простую (даже слишком).

Текстильные лоферы, напоминающие вышедшие из моды мокасины, испортили весь образ модели. По крайней мере, так решили пользователи Сети. Возможно, Анастасия не хотела выглядеть слишком ярко во время церковного таинства.