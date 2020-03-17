Вернувшись с крестин, Анастасия Тарасова сменила «жуткие» текстильные лоферы на туфли Manolo Blahnik

Стиль стилем, но в церковь Анастасия Тарасова не решилась надеть модные туфли на шпильке. На крещение младшей дочери Евы модель появилась в текстильных лоферах. Что не скажешь о домашней вечеринке, где Анастасия уже красовалась в модных розовых туфлях Manolo Blahnik.

16 марта Анастасия и Дмитрий Тарасовы провели крестины для своей дочери Евы. Молодая мама сразу похвасталась с подписчиками радостным для их семьи событием и выложила фотографии из церкви в Инстаграме. Что сразу заметили многие фолловеры, так это скромный стиль девушки.

Анастасия была одета в белое платье в черный горошек с воланами на юбке. По всем законам церкви, голову прикрывала легкая кружевная косынка. Обувь молодая мама выбрала самую простую (даже слишком).

Текстильные лоферы, напоминающие вышедшие из моды мокасины, испортили весь образ модели. По крайней мере, так решили пользователи Сети. Возможно, Анастасия не хотела выглядеть слишком ярко во время церковного таинства.

А вот дома можно и переобуться! Вернувшись с крестин, молодая мама позировала на фотографиях уже в ярко-розовых туфлях на шпильке. Образ дополнила маленькая сумка такого же цвета. И наряд Анастасии заиграл красками и стал казаться более стильным. Вот как меняет обувь всю картину!

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16 марта семья Тарасовых крестила младшую дочь Еву
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Крестным отцом маленькой девочки стал футболист Алексей Миранчук. Интересно то, что у старшей дочери Тарасовых Миланы крестным стал брат-близнец спортсмена — Антон Миранчук.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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