В 2018 году состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Проблемы в королевской семье начались еще до церемонии бракосочетания. Между Елизаветой II и невестой произошел конфликт.
Меган Маркл планировала дополнить свой свадебный образ тиарой с изумрудами, которую она заранее выбрала из предложенной коллекции. Однако Елизавета II не позволила девушке надеть это украшение в день бракосочетания.
О точном происхождении этой тиары было мало что известно. Королева Великобритании опасалась, что украшение может каким-то образом быть связано с Россией. Именно поэтому Елизавета II не допустила, чтобы Меган появилась в нем на свадьбе.
«Был большой скандал, заставивший королеву поговорить с принцем Гарри», — заявил инсайдер изданию Express.
Елизавете II удалось настоять на своем. В знаменательный день Меган Маркл появилась в тиаре с бриллиантами в стиле ар-деко. Это украшение невесте лично одолжила Ее Величество.
Возможно, Елизавете II также не понравилось громкое заявление принца Гарри до свадебной церемонии. Незадолго до этого младший сын принца Уэльского сказал, что Меган «должна получать все, чего она пожелает». Такая дерзость неприемлема для королевы. Поэтому она решила поставить на место молодую пару.
Конфликты герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей еще не раз случались и после их помолвки. Недавно Меган и Гарри решили сложить с себя все королевские полномочия и продолжить свою независимую жизнь вдали от Великобритании. Семья переехала в Канаду, где планирует обрести свободу.
17 марта 2020 · ·
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