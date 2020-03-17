В 2018 году состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Проблемы в королевской семье начались еще до церемонии бракосочетания. Между Елизаветой II и невестой произошел конфликт.

Меган Маркл планировала дополнить свой свадебный образ тиарой с изумрудами, которую она заранее выбрала из предложенной коллекции. Однако Елизавета II не позволила девушке надеть это украшение в день бракосочетания.