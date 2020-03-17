Насколько Решетова азиатка, а Галкин испанец: звезды осваивают приложение Gradient

И снова Инстаграм захватывает всеми известное приложение Gradient. На этот раз российские звезды пробую новую функцию, где узнают по внешности, какие национальности в них преобладают.

Gradient снова радует пользователей новой фишкой. Сначала все узнавали, на кого из знаменитостей они больше похожи. А в феврале этого года звезды подставляли свои лица в известные картины. Интернет-пользователи сразу оценили Джоконду Галустяна и офицера Бузову. Теперь знаменитости заполонили Инстаграм результатами своего «теста на национальность».

Долой затраты на генетические исследования! Теперь можно узнать о своих корнях, всего лишь загрузив фотографию в приложение. Gradient прописывает четыре национальности, к которым вы больше всего подходите. А также пишет процент сходства ваших черт лица с типичной внешностью того или иного народа.

Звезды сразу подхватили новый тренд и теперь активно делятся результатами с подписчиками. Теперь мы знаем, что Анастасия Решетова больше чем наполовину (52%) происходит от татар и только на 24% от русских. Также у нее есть черты француженки — 19% и, что удивило саму модель, жительницы Чехии — на все 5%.

«Главное, не китайская черта», — прокомментировала под постом Ангелина Дубровская. На что Решетова ответила: «Стопудово!»

Во внешности Ольги Бузовой, несмотря на преобладание русских черт, есть еще еврейские и мексиканские (на 27% и 22%). Также она прихватила немного и от немок — 13% сходства.

Приложение также уверяет, что Максим Галкин чуть ли не на половину испанец — на целых 46%! Актер решил так просто не сдаваться и продолжил свой эксперимент. «В поисках русских черт в новой приблуде от Gradient перебрал все фотки в телефоне», — пишет Максим. К сожалению, ни одна из пяти фотографий не показала на первой строчке «русского». Зато эту позицию заняли немецкая, болгарская, французская и итальянская национальности.

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Максим Галкин на 46% оказался испанцем
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Кажется, звезды что-то скрывают от нас! Согласимся, что новая функция приложения не уступает по креативу и интересу старым. Будем ждать очередных необычных задумок разработчиков Gradient.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

1
под именем
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  • Все обколотые,типаж один,а национальность разная.Кто там Басков с Киркоровым?

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