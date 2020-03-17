Долой затраты на генетические исследования! Теперь можно узнать о своих корнях, всего лишь загрузив фотографию в приложение. Gradient прописывает четыре национальности, к которым вы больше всего подходите. А также пишет процент сходства ваших черт лица с типичной внешностью того или иного народа.

Звезды сразу подхватили новый тренд и теперь активно делятся результатами с подписчиками. Теперь мы знаем, что Анастасия Решетова больше чем наполовину (52%) происходит от татар и только на 24% от русских. Также у нее есть черты француженки — 19% и, что удивило саму модель, жительницы Чехии — на все 5%.

«Главное, не китайская черта», — прокомментировала под постом Ангелина Дубровская. На что Решетова ответила: «Стопудово!»

Во внешности Ольги Бузовой, несмотря на преобладание русских черт, есть еще еврейские и мексиканские (на 27% и 22%). Также она прихватила немного и от немок — 13% сходства.

Приложение также уверяет, что Максим Галкин чуть ли не на половину испанец — на целых 46%! Актер решил так просто не сдаваться и продолжил свой эксперимент. «В поисках русских черт в новой приблуде от Gradient перебрал все фотки в телефоне», — пишет Максим. К сожалению, ни одна из пяти фотографий не показала на первой строчке «русского». Зато эту позицию заняли немецкая, болгарская, французская и итальянская национальности.