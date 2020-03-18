Звездная пара Веры Брежневой и Константина Меладзе по праву считается одной из самых ярких в отечественном шоу-бизнесе. На днях певица призналась, что дорогие подарки от мужа ей не так уж и важны. А что действительно значимо, так это забота и внимание.
Супруги редко делятся с публикой подробностями своих отношений, однако на этот раз Вера разоткровенничалась и поведала журналу Hello, какие сюрпризы устраивает ей Константин.
«Дарит то, что наполнено любовью. Будь то книги, вещи или путешествия», — рассказала певица.
А как же дорогие украшения? Для Брежневой это не главное! Звезда признается, что ей приятней видеть внимание мужа к мелочам. Купить дорогие часы или туфли может каждый. А вот предугадать желания своей пассии — нет. Именно это и цепляет Веру.
«Обожаю, проснувшись, слышать, как он играет на рояле. Когда Костя преподносит музыку, это лучший подарок для души», — уверяет певица.
Аудитория Брежневой разделилась на две части. Одни с умилением оценили трогательные поступки Меладзе и удивились, как супругам удается сохранять романтику после 5 лет брака.
Другие же выразили сомнение, что игра на рояле по утрам может радовать больше, чем новая брендовая сумка.
18 марта 2020 · ·
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