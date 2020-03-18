Без лишних трат: какие подарки Константин Меладзе дарит Вере Брежневой

Не все украшения могут осчастливить девушку так, как любовь избранника. Это доказывает пример Веры Брежневой и Константина Меладзе.

Звездная пара Веры Брежневой и Константина Меладзе по праву считается одной из самых ярких в отечественном шоу-бизнесе. На днях певица призналась, что дорогие подарки от мужа ей не так уж и важны. А что действительно значимо, так это забота и внимание. 

Супруги редко делятся с публикой подробностями своих отношений, однако на этот раз Вера разоткровенничалась и поведала журналу Hello, какие сюрпризы устраивает ей Константин.

«Дарит то, что наполнено любовью. Будь то книги, вещи или путешествия», — рассказала певица.

А как же дорогие украшения? Для Брежневой это не главное! Звезда признается, что ей приятней видеть внимание мужа к мелочам. Купить дорогие часы или туфли может каждый. А вот предугадать желания своей пассии — нет. Именно это и цепляет Веру.

«Обожаю, проснувшись, слышать, как он играет на рояле. Когда Костя преподносит музыку, это лучший подарок для души», — уверяет певица.

Аудитория Брежневой разделилась на две части. Одни с умилением оценили трогательные поступки Меладзе и удивились, как супругам удается сохранять романтику после 5 лет брака. 

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Вера Брежнева и Константин Меладзе в браке уже почти пять лет
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Другие же выразили сомнение, что игра на рояле по утрам может радовать больше, чем новая брендовая сумка. 

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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