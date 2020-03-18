Супруги редко делятся с публикой подробностями своих отношений, однако на этот раз Вера разоткровенничалась и поведала журналу Hello, какие сюрпризы устраивает ей Константин.

«Дарит то, что наполнено любовью. Будь то книги, вещи или путешествия», — рассказала певица.

А как же дорогие украшения? Для Брежневой это не главное! Звезда признается, что ей приятней видеть внимание мужа к мелочам. Купить дорогие часы или туфли может каждый. А вот предугадать желания своей пассии — нет. Именно это и цепляет Веру.