Инстаграм-звезда уверяет, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире. В ее жизни появился кто-то особенный?

«Я ни от кого не завишу: ни морально, ни материально. Я сама себе хозяйка, никогда не была обделена мужским вниманием», — поясняет Евгения.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» также не стесняется акцентировать внимание на своей привлекательности. Она считает, что женственность и природный магнетизм у нее в крови. И это помогает девушке постоянно находиться в центре внимания.