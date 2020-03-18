«Не помню, чтобы была одна»: роковая Евгения Феофилактова намекнула на новые отношения

34-летняя Евгения Феофилактова в очередной раз решила заинтриговать своих подписчиков. На вопрос одного из фолловеров девушка ответила, что не обделена мужским вниманием и не чувствует себя одинокой.

Евгения Феофилактова до сих пор находится в активном поиске. Так думают многие ее подписчики, ведь официально она еще не заявляла о каких-либо серьезных отношениях.  

Инстаграм-звезда уверяет, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире. В ее жизни появился кто-то особенный?

«Я ни от кого не завишу: ни морально, ни материально. Я сама себе хозяйка, никогда не была обделена мужским вниманием», — поясняет Евгения.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» также не стесняется акцентировать внимание на своей привлекательности. Она считает, что женственность и природный магнетизм у нее в крови. И это помогает девушке постоянно находиться в центре внимания.

«Я очень нравлюсь мужчинам. Не припоминаю, чтобы была одна», — делится Феофилактова.

Евгения в прошлом году закрутила роман с Маджидом Гиагиа. История их отношений развивались так активно, что подписчики были уверенны в скорой свадьбе пары. Однако в начале этого года стало известно, что влюбленные разбежались.

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Евгении Феофилактовой приятно находиться в центре внимания
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После этого Евгения перестала раскрывать какие-либо подробности своей личной жизни. Многие фолловеры начали беспокоиться за Феофилактову и закидали ее вопросами о страхе остаться одной на всю жизнь. На что девушка ответила: «Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет».

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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  • Всем дающая, как будто все равно с кем.

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