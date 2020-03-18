Евгения Феофилактова до сих пор находится в активном поиске. Так думают многие ее подписчики, ведь официально она еще не заявляла о каких-либо серьезных отношениях.
Инстаграм-звезда уверяет, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире. В ее жизни появился кто-то особенный?
«Я ни от кого не завишу: ни морально, ни материально. Я сама себе хозяйка, никогда не была обделена мужским вниманием», — поясняет Евгения.
Экс-участница телепроекта «Дом-2» также не стесняется акцентировать внимание на своей привлекательности. Она считает, что женственность и природный магнетизм у нее в крови. И это помогает девушке постоянно находиться в центре внимания.
«Я очень нравлюсь мужчинам. Не припоминаю, чтобы была одна», — делится Феофилактова.
Евгения в прошлом году закрутила роман с Маджидом Гиагиа. История их отношений развивались так активно, что подписчики были уверенны в скорой свадьбе пары. Однако в начале этого года стало известно, что влюбленные разбежались.
После этого Евгения перестала раскрывать какие-либо подробности своей личной жизни. Многие фолловеры начали беспокоиться за Феофилактову и закидали ее вопросами о страхе остаться одной на всю жизнь. На что девушка ответила: «Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет».
18 марта 2020 · ·
Комментарии1