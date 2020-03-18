После начала отношений с Нино Нинидзе Максим Виторган начал внимательно следить за своей внешностью. Скорее всего, причина кроется в разнице в возрасте между влюбленными: актер старше своей избранницы почти на 20 лет.

Виторган не раз был замечен в клиниках и салонах красоты, где делал различные процедуры.

За прошедшие месяцы мужчина сильно изменился внешне: невозможно не заметить, что он скинул вес и стал более свежо выглядеть.