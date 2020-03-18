После начала отношений с Нино Нинидзе Максим Виторган начал внимательно следить за своей внешностью. Скорее всего, причина кроется в разнице в возрасте между влюбленными: актер старше своей избранницы почти на 20 лет.
Виторган не раз был замечен в клиниках и салонах красоты, где делал различные процедуры.
За прошедшие месяцы мужчина сильно изменился внешне: невозможно не заметить, что он скинул вес и стал более свежо выглядеть.
Максим продолжает активно следить за снижением веса. Актер даже отказывается от фастфуда, которым так любит побаловать себя его молодая возлюбленная.
18 марта Виторган заявил, что стал следовать принципам интервального голодания — теперь он ест всего два раза в день, а затем голодает 16 часов.
Кроме того, Максим решил отказаться от курения. Пагубная привычка была частью жизни знаменитости на протяжении если не десятилетий, то очень долгих лет.
Что удивительно, мужчина решил так сильно изменить образ жизни на фоне распространения коронавирусной инфекции. «Решил не оставлять себя в покое в это беспокойное время. Ничто не предвещало, но мир трясет, и мы трясемся вместе с ним. А курить при тряске не очень. В общем, попробую», — написал Виторган в микроблоге.
Напомним, недавно СМИ сообщали о том, что артист заболел пневмонией. Уж не этот ли факт стал решающим в данном вопросе?
18 марта 2020 · ·
Комментарии1