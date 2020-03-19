Дебби Франк была личным наставником и другом принцессы Дианы. Сейчас же она консультирует членов королевской семьи и с помощью астрологических карт рассказывает об их отношениях между собой. Теперь настала очередь и нам узнать, что звезды говорят о браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Первым делом Дебби Франк отметила, что Кейт и Уильям практически всегда чувствуют себя «как дома» рядом друг с другом. Именно это ощущение является основой крепких семейных уз.
Также астролог рассказала, что первая встреча Кембриджей и такие длительные отношения еще до свадьбы были неспроста. Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились спустя 10 лет после знакомства в Сент-Эндрюсском университете.
«Кейт — “земной” Козерог. Этот знак противоположен “солнечному” Раку, кем является принц Уильям. Такие люди сильно притягиваются друг к другу», — рассказала астролог.
Франк поведала, что, согласно знакам зодиака, Кейт Миддлтон была неким якорем, подавляющим чрезмерные эмоций Уильяма. Однако герцог Кембриджский в свою очередь знал подходы к возлюбленной и мог проявить характер. Вероятно, именно эта особенность и стала «магнитом притяжения» для Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
Дебби также отметила, что Кейт родилась в полнолуние, а Уильям — в новолуние. Это означает, что оба партнера способны правильно общаться с публикой и находить контакт как с окружающими людьми, так и с самими собой.
«Они оба испытывают желание изменить мир к лучшему», — заявила эксперт.
Рождение детей в семье герцога и герцогини Кембриджских лишь сильнее укрепило их любовь. Ведь теперь они работают над общей целью — построить и обеспечить всем самым лучшим свою семью.
Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон по праву считается одним из самых крепких и дружных среди знаменитостей. С одной стороны, как члены королевского семейства, они не забывают о манерах и образцовом поведении. Даже маленькие дети ведут себя примерно на публичных мероприятиях. С другой стороны, Кейт и Уильям помнят и о веселье. Даже герцог и герцогиня могут позволить себе немного порезвиться и поозорничать. Именно это и укрепляет семейные отношения королевской пары.
19 марта 2020 · ·
Комментарии2