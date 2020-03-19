Первым делом Дебби Франк отметила, что Кейт и Уильям практически всегда чувствуют себя «как дома» рядом друг с другом. Именно это ощущение является основой крепких семейных уз.

Также астролог рассказала, что первая встреча Кембриджей и такие длительные отношения еще до свадьбы были неспроста. Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились спустя 10 лет после знакомства в Сент-Эндрюсском университете.