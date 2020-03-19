Несколько дней назад Дарья Пынзарь отдыхала в Куршевеле, отважно позируя на фоне белоснежных гор в одном бикини и рассекая по склонам. Каникулы закончились, пришло время вернуться в реальность, где бушует коронавирус. Дарья, как ответственный человек, самоизолировалась. Сидит теперь с детьми на карантине. И готовит много вкусной еды.