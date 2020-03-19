Несколько дней назад Дарья Пынзарь отдыхала в Куршевеле, отважно позируя на фоне белоснежных гор в одном бикини и рассекая по склонам. Каникулы закончились, пришло время вернуться в реальность, где бушует коронавирус. Дарья, как ответственный человек, самоизолировалась. Сидит теперь с детьми на карантине. И готовит много вкусной еды.
Вечером 18 марта выпускница «Дома-2» поделилась новым фото. В кадре она запечатлена около стола, на котором аппетитно позируют домашние пельмени. «Готовим и едим, едим и готовим. С завтрашнего дня ломаю систему, начну с зарядки», — пообещала Пынзарь.
Дарья, мы в вас верим! Вы хоть и любите вкусно поесть (и никогда этого не скрывали!), всегда выглядите отлично.
19 марта 2020 · ·
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