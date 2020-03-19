Налепившая пельменей Дарья Пынзарь всерьез боится поправиться на карантине

Дарья Пынзарь никогда не скрывала, что любит вкусно поесть. Будучи недавно в Куршевеле, она среди прочего лакомилась местной фермерской колбасой, а оказавшись на карантине, принялась активно лепить пельмени. 

Несколько дней назад Дарья Пынзарь отдыхала в Куршевеле, отважно позируя на фоне белоснежных гор в одном бикини и рассекая по склонам. Каникулы закончились, пришло время вернуться в реальность, где бушует коронавирус. Дарья, как ответственный человек, самоизолировалась. Сидит теперь с детьми на карантине. И готовит много вкусной еды.

Вечером 18 марта выпускница «Дома-2» поделилась новым фото. В кадре она запечатлена около стола, на котором аппетитно позируют домашние пельмени. «Готовим и едим, едим и готовим. С завтрашнего дня ломаю систему, начну с зарядки», — пообещала Пынзарь. 

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Весенние праздники Дарья Пынзарь отметила в Куршевеле
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Дарья, мы в вас верим! Вы хоть и любите вкусно поесть (и никогда этого не скрывали!), всегда выглядите отлично.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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