Лили Аллен тайно вышла замуж за Дэвида Харбора из «Очень странных дел»

Похоже, Дэвид Харбор и Лили Аллен скрывали от нас важную новость! На днях фанаты разглядели помолвочное кольцо на безымянном пальце певицы. 

Звездная пара Дэвида Харбора и Лили Аллен неплохо проводит время на карантине. Интересно, что с начала вспышки коронавируса влюбленные находились в разных странах. Однако ради своей девушки актер, известный ролью шерифа в сериале «Очень странные дела», прилетел в Великобританию. 18 марта артисты вышли в прямой эфир в Инстаграме, где целых 40 минут общались со своими фанатами.

Во время онлайн-трансляции Лили даже не старалась спрятать свое новое кольцо с бриллиантами, которое красовалось на безымянном пальце левой руки. Подписчики сразу поняли — оно обручальное!

Никакого официального подтверждения от пары фолловеры дождаться так и не смогли. Дэвид и Лили разными способами пытались игнорировать вопросы об их свадьбе. Признаемся, у звезд это плохо получалось. Так, например, в какой-то момент Лили решила поделиться печальной новостью о том, что ее новый альбом разошелся тиражом всего лишь в 5 000 копий, и обратилась к Дэвиду:

«Вот насколько все плохо! Ты думаешь, что женился на поп-звезде? Не тут-то было».

Чуть ли не сразу она попыталась опровергнуть свои слова и заявила, что они «не женаты». После чего Дэвид возмутился: «Но ты же моя жена!» Для подписчиков все стало ясно, и теперь они активно обсуждают личную жизнь звездной пары.

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Лили Аллен и Дэвид Харбор вышли на новый уровень отношений
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О романе Дэвида и Лили стало известно в августе 2019 года: вдвоем они посещали светские мероприятия. И только в ноябре того же года официально подтвердили свои отношения.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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