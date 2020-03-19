Звездная пара Дэвида Харбора и Лили Аллен неплохо проводит время на карантине. Интересно, что с начала вспышки коронавируса влюбленные находились в разных странах. Однако ради своей девушки актер, известный ролью шерифа в сериале «Очень странные дела», прилетел в Великобританию. 18 марта артисты вышли в прямой эфир в Инстаграме, где целых 40 минут общались со своими фанатами.
Во время онлайн-трансляции Лили даже не старалась спрятать свое новое кольцо с бриллиантами, которое красовалось на безымянном пальце левой руки. Подписчики сразу поняли — оно обручальное!
Никакого официального подтверждения от пары фолловеры дождаться так и не смогли. Дэвид и Лили разными способами пытались игнорировать вопросы об их свадьбе. Признаемся, у звезд это плохо получалось. Так, например, в какой-то момент Лили решила поделиться печальной новостью о том, что ее новый альбом разошелся тиражом всего лишь в 5 000 копий, и обратилась к Дэвиду:
«Вот насколько все плохо! Ты думаешь, что женился на поп-звезде? Не тут-то было».
Чуть ли не сразу она попыталась опровергнуть свои слова и заявила, что они «не женаты». После чего Дэвид возмутился: «Но ты же моя жена!» Для подписчиков все стало ясно, и теперь они активно обсуждают личную жизнь звездной пары.
О романе Дэвида и Лили стало известно в августе 2019 года: вдвоем они посещали светские мероприятия. И только в ноябре того же года официально подтвердили свои отношения.
19 марта 2020 · ·
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