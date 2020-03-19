Звездная пара Дэвида Харбора и Лили Аллен неплохо проводит время на карантине. Интересно, что с начала вспышки коронавируса влюбленные находились в разных странах. Однако ради своей девушки актер, известный ролью шерифа в сериале «Очень странные дела», прилетел в Великобританию. 18 марта артисты вышли в прямой эфир в Инстаграме, где целых 40 минут общались со своими фанатами.

Во время онлайн-трансляции Лили даже не старалась спрятать свое новое кольцо с бриллиантами, которое красовалось на безымянном пальце левой руки. Подписчики сразу поняли — оно обручальное!