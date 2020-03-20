#повернутьсяслабо: Кристина Асмус развлекается на карантине позированием топлес

Давно Кристина Асмус не радовала своих подписчиков самоироничными постами. И вот 19 марта она выложила очередную провокационную фотографию в Инстаграме, добавив большое количество забавных хэштегов.

Кристина Асмус

Популярность 31-летней Кристины Асмус невероятно возросла после выхода фильма «Текст». Хорошо это или нет, судите сами: в соцсетях актрисы тут же появилось множество хейтеров, осуждающих ее за съемку в чересчур откровенных сценах и «изменах» мужу.

В какой-то момент Кристине это изрядно надоело. Включив самоиронию на максимум, она стала выкладывать необычные посты в Инстаграме, где вместо философских рассуждений о жизни или же мотивационных фраз писала набор смешных и необычных хэштегов.

Кристина Асмус

19 марта Асмус разместила довольно пикантную фотографию, что крайне непривычно для скромной актрисы. Предвкушая волну негатива и критики со стороны интернет-пользователей, красавица подошла к этому с юмором и предсказала возможные комментарии хейтеров — в виде тегов. Собрали для вас самые забавные, наслаждайтесь:

#послетекстаужескучно, #повернутьсяслабо, #ужеразвелисьиливпроцессе, #рукипомыла, #текстспасибочтоживой.

Звезде удалось утихомирить ненасытных злопыхателей, ведь она победила в этом бою их же оружием. Многие оценили смекалку Асмус. «И сказать больше нечего», «Не оставляете людям ни одного варианта», — прокомментировали публикацию фолловеры.

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Кристина Асмус в очередной раз «радует» своих хейтеров откровенными фотографиями
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Это уже не первый оригинальный пост Асмус: 18 февраля звезда выложила откровенную фотографию, на которой предстала в душе и, разумеется, обнаженной. В очередной раз актриса записала серию хэштегов, где будто бы сама себя раскритиковала. Фанаты сразу же оценили креатив молодой мамы, как и мы. Так держать, Кристина!

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • Неадекватная
  • че мы там не видели?)))) дурочка такая

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