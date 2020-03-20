Популярность 31-летней Кристины Асмус невероятно возросла после выхода фильма «Текст». Хорошо это или нет, судите сами: в соцсетях актрисы тут же появилось множество хейтеров, осуждающих ее за съемку в чересчур откровенных сценах и «изменах» мужу.

В какой-то момент Кристине это изрядно надоело. Включив самоиронию на максимум, она стала выкладывать необычные посты в Инстаграме, где вместо философских рассуждений о жизни или же мотивационных фраз писала набор смешных и необычных хэштегов.