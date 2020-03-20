Говорят, рыжие женщины — настоящие хищницы. Мол, темперамент у них такой бешеный, что ни одному мужчине не устоять. Однако это не всегда играет на руку самим женщинам, ведь мужчины, в частности богатые и знаменитые, привыкли получать все, что им захочется. Особенно если речь идет о молодой рыжеволосой певице, которой так нужна поддержка и раскрутка…
«На тебе миллион долларов, и пойдем в койку!» — заливисто смеется Татьяна, цитируя одного из своих наглых поклонников.
Сейчас, конечно, можно и посмеяться. Но я прекрасно понимаю, как неприятно было ей, молоденькой и наивной, слышать такую грязь. И, кстати, вовсе не потому, что она ханжа! Рыжеволосые женщины редко бывают безразличны к чувственным удовольствиям, и Абрамова не исключение.
«Секс вообще важен в отношениях», — кокетливо улыбнулась Татьяна, рассказывая о своих романах с мужчинами.
К сожалению, ни яркая внешность, ни обжигающий темперамент не помогли Татьяне сразу встретить свою настоящую любовь. Она, как и большинство девчонок, ошибалась, разочаровывалась, плакала, обещала себе больше никогда не влюбляться. И, конечно, снова неслась на крыльях на очередное свидание…
Один из этих романов, кончившийся слезами и горькими сожалениями, Татьяне до сих пор неприятно вспоминать. Никому не нравится мысленно возвращаться в прошлое, которое сложилось не так, как мечталось.
«И потом я стала обреченная жена номер два», — грустно улыбается Татьяна, вспоминая свои отношения с одним известным представителем шоу-бизнеса.
К счастью, период любовных разочарований в жизни Татьяны давно закончился. В 2014 году она вышла замуж за известного артиста Юрия Беляева и с тех пор счастлива в браке. Познакомились будущие супруги на кинофестивале и, несмотря на разницу в возрасте (Юрий старше Татьяны на 27 лет), быстро нашли общий язык. А вскоре не мыслили жизни друг без друга. Хотя семья Беляева приняла Абрамову не сразу…
«Мне наплевать на твою Татьяну!» — вспоминает актриса обидные слова, сказанные в ее адрес.
Впрочем, эти проблемы давно позади. Татьяна и Юрий счастливы, в их семье все ровно и хорошо. И только один секрет, который Татьяна бережет много лет, может внести свои коррективы… Согласится ли актриса его раскрыть? Расскажет ли о том, что мучает ее много лет и никак не отпускает? Смотрите «Секрет на миллион» на НТВ и узнаете обо всем первыми.
20 марта 2020 · ·
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