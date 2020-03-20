Говорят, рыжие женщины — настоящие хищницы. Мол, темперамент у них такой бешеный, что ни одному мужчине не устоять. Однако это не всегда играет на руку самим женщинам, ведь мужчины, в частности богатые и знаменитые, привыкли получать все, что им захочется. Особенно если речь идет о молодой рыжеволосой певице, которой так нужна поддержка и раскрутка…

«На тебе миллион долларов, и пойдем в койку!» — заливисто смеется Татьяна, цитируя одного из своих наглых поклонников.

Сейчас, конечно, можно и посмеяться. Но я прекрасно понимаю, как неприятно было ей, молоденькой и наивной, слышать такую грязь. И, кстати, вовсе не потому, что она ханжа! Рыжеволосые женщины редко бывают безразличны к чувственным удовольствиям, и Абрамова не исключение.



«Секс вообще важен в отношениях», — кокетливо улыбнулась Татьяна, рассказывая о своих романах с мужчинами.