13 февраля Лена Ленина вышла замуж за Антона Игнатова, 38-летнего шеф-повара московского ресторана Magnus Locus. Да как вышла! С размахом, юмором и присущим, пожалуй, одной только Лениной огоньком. Писательница и бизнес-леди в буквальном смысле начала новую жизнь и даже избавилась от роскошных светлых волос, ставших неотъемлемой частью ее образа. Под венец Лена шла с дерзкой стрижкой «под мальчика». Казалось бы, после предпраздничной суматохи молодожены наконец смогут уединиться и провести медовый месяц, наслаждаясь обществом друг друга. Но не тут-то было: судьба развела Лену и Антона по разным странам — а все из-за коронавируса. Впрочем, Ленина сама расскажет о всех злоключениях, которые произошли с ней за последнее время.
Сразу же после свадьбы я полетела проведать ребенка во Францию. Я не видела его полтора месяца, пока готовилась к празднованию в Москве, и страшно тосковала. Мы с мужем планировали, что я проведу неделю с сыном, а потом мы наконец-то вылетим на медовый месяц. Но я слегла. Было похоже на грипп. Мама уверяла, что так и есть. У меня родители врачи, поэтому они дистанционно консультировали меня по телефону из-за границы.
Сил выползти из кровати порой совсем не было. Все тело ломило, головная боль была жуткая, и температура несколько дней подряд не опускалась ниже 39,5.
Есть не хотелось, пила только воду и иммуностимулирующий чай с имбирем, корицей и лимоном. Зато похудела за неделю еще на 4 кг. В зеркале уже были видны ребра. Но я была довольна и говорила себе, что нет худа без добра.
Только на днях, когда я полностью выздоровела, мама призналась мне, что по всем симптомам поставила мне диагноз коронавирус. Просто она не хотела, чтобы я паниковала, и, пока я болела, говорила, что это просто грипп. Ложь во спасение.
Тесты мне не делали. Здесь никто не знает, как и где их делать. Местный врач сказал, что больницы переполнены, там принимают только в предреанимационном состоянии и ехать туда стоит лишь в том случае, если температура перевалит за 40. У меня она, к счастью, после трех дней на отметке 39,6 начала постепенно снижаться. Хейтеры, конечно, будут говорить, что я пиарюсь. Но кто меня знает, тот в курсе, что я не люблю пиар на болезнях и несчастьях, предпочитаю хвастаться. Пусть лучше завидуют, чем жалеют. Но раз уж вы спросили, я отвечаю как есть.
Мы с мужем покупали билеты на Кипр дважды, и дважды они пропадали, потому что местный врач и родители строго запретили мне лететь. А мы так мечтали уединиться вдвоем в новой квартире, подаренной на свадьбу моим другом Aristo Developers, на солнечном берегу моря.
И, хотя опасность заразиться для мужа была существенная, он вознамерился прилететь ко мне во Францию и даже начал делать визу. Но так и не успел ее получить, потому что на днях Россия приостановила их выдачу. А Кипр закрыли для влета нерезидентов. Сегодня я уже могла бы вернуться в Москву — меня как гражданку России пустят, но непонятно, насколько я опасна для окружающих, да и летать страшно, говорят, можно заразиться в самолете.
Я слышала, есть несколько видов коронавирусов и у некоторых — длинный инкубационный период. Хотя уже непонятно, чему можно верить. Если даже собственной мамочке нельзя. Но я на нее не сержусь. Может быть, именно вера в то, что это банальный грипп, мне и помогла. Ведь психика напрямую связана с физикой. Поэтому говорю всем: «Не паникуйте!» Многие выздоравливают, и я тому пример. Но я решила, что для блага близких мне пока лучше еще немного самоизолироваться.
Вот так наш медовый месяц прошел в тоске, разлуке, безысходности и в бесконечных переговорах в мессенджерах. А для меня еще и взаперти дома. Мы с мужем иногда часами не отключали телефоны, даже когда не разговаривали. Просто дышали.
Хотели быть ближе. Пытались синхронно смотреть сериалы, комментируя по телефону все, что видим. Хоть какая-то иллюзия близости. Жуткий получился медовый месяц. А теперь еще и все границы закрыли строго-настрого.
Официально во Франции не работают все кафе, рестораны, фитнес-клубы, почти все банки и прочие места скопления людей. В местных супермаркетах полки с продуктами длительного хранения пусты. Хорошо, я, как советский хомяк, в первый же день приезда закупилась продуктами в немалом количестве. Хотя овощи уже кончились. Зато фруктов, круп, сухофруктов, оливкового масла и меда хватит надолго.
Соседи шьют маски из старых простыней. Знакомые французские бизнесмены закрывают компании и увольняют персонал. Даже машины на дорогах редки. Все общаются по телефону. Люди растеряны и боятся голодного и нищего ближайшего будущего. Какой-то конец света.
24 марта 2020 ·
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