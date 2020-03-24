Одинокая жена Лена Ленина: «Жуткий медовый месяц — без мужа, но с коронавирусом»

Лена Ленина впервые за последние 10 лет вышла замуж. Не успела свадьба года отшуметь, как на молодоженов вместо счастья обрушились все несчастья. Невеста, полетев проведать сына во Францию, заразилась коронавирусом. Вместо медового месяца новобрачные оказалась в разлуке из-за эпидемии.

13 февраля Лена Ленина вышла замуж за Антона Игнатова, 38-летнего шеф-повара московского ресторана Magnus Locus. Да как вышла! С размахом, юмором и присущим, пожалуй, одной только Лениной огоньком. Писательница и бизнес-леди в буквальном смысле начала новую жизнь и даже избавилась от роскошных светлых волос, ставших неотъемлемой частью ее образа. Под венец Лена шла с дерзкой стрижкой «под мальчика». Казалось бы, после предпраздничной суматохи молодожены наконец смогут уединиться и провести медовый месяц, наслаждаясь обществом друг друга. Но не тут-то было: судьба развела Лену и Антона по разным странам — а все из-за коронавируса. Впрочем, Ленина сама расскажет о всех злоключениях, которые произошли с ней за последнее время.

Сразу же после свадьбы я полетела проведать ребенка во Францию. Я не видела его полтора месяца, пока готовилась к празднованию в Москве, и страшно тосковала. Мы с мужем планировали, что я проведу неделю с сыном, а потом мы наконец-то вылетим на медовый месяц. Но я слегла. Было похоже на грипп. Мама уверяла, что так и есть. У меня родители врачи, поэтому они дистанционно консультировали меня по телефону из-за границы. 

Сил выползти из кровати порой совсем не было. Все тело ломило, головная боль была жуткая, и температура несколько дней подряд не опускалась ниже 39,5. 

Есть не хотелось, пила только воду и иммуностимулирующий чай с имбирем, корицей и лимоном. Зато похудела за неделю еще на 4 кг. В зеркале уже были видны ребра. Но я была довольна и говорила себе, что нет худа без добра.

Только на днях, когда я полностью выздоровела, мама призналась мне, что по всем симптомам поставила мне диагноз коронавирус. Просто она не хотела, чтобы я паниковала, и, пока я болела, говорила, что это просто грипп. Ложь во спасение.

Тесты мне не делали. Здесь никто не знает, как и где их делать. Местный врач сказал, что больницы переполнены, там принимают только в предреанимационном состоянии и ехать туда стоит лишь в том случае, если температура перевалит за 40. У меня она, к счастью, после трех дней на отметке 39,6 начала постепенно снижаться. Хейтеры, конечно, будут говорить, что я пиарюсь. Но кто меня знает, тот в курсе, что я не люблю пиар на болезнях и несчастьях, предпочитаю хвастаться. Пусть лучше завидуют, чем жалеют. Но раз уж вы спросили, я отвечаю как есть.  

Мы с мужем покупали билеты на Кипр дважды, и дважды они пропадали, потому что местный врач и родители строго запретили мне лететь. А мы так мечтали уединиться вдвоем в новой квартире, подаренной на свадьбу моим другом Aristo Developers, на солнечном берегу моря. 

И, хотя опасность заразиться для мужа была существенная, он вознамерился прилететь ко мне во Францию и даже начал делать визу. Но так и не успел ее получить, потому что на днях Россия приостановила их выдачу. А Кипр закрыли для влета нерезидентов. Сегодня я уже могла бы вернуться в Москву — меня как гражданку России пустят, но непонятно, насколько я опасна для окружающих, да и летать страшно, говорят, можно заразиться в самолете. 

Я слышала, есть несколько видов коронавирусов и у некоторых — длинный инкубационный период. Хотя уже непонятно, чему можно верить. Если даже собственной мамочке нельзя. Но я на нее не сержусь. Может быть, именно вера в то, что это банальный грипп, мне и помогла. Ведь психика напрямую связана с физикой. Поэтому говорю всем: «Не паникуйте!» Многие выздоравливают, и я тому пример. Но я решила, что для блага близких мне пока лучше еще немного самоизолироваться. 

Вот так наш медовый месяц прошел в тоске, разлуке, безысходности и в бесконечных переговорах в мессенджерах. А для меня еще и взаперти дома. Мы с мужем иногда часами не отключали телефоны, даже когда не разговаривали. Просто дышали.

Хотели быть ближе. Пытались синхронно смотреть сериалы, комментируя по телефону все, что видим. Хоть какая-то иллюзия близости. Жуткий получился медовый месяц. А теперь еще и все границы закрыли строго-настрого.

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Лена Ленина с размахом отметила свою свадьбу
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Официально во Франции не работают все кафе, рестораны, фитнес-клубы, почти все банки и прочие места скопления людей. В местных супермаркетах полки с продуктами длительного хранения пусты. Хорошо, я, как советский хомяк, в первый же день приезда закупилась продуктами в немалом количестве. Хотя овощи уже кончились. Зато фруктов, круп, сухофруктов, оливкового масла и меда хватит надолго.

Соседи шьют маски из старых простыней. Знакомые французские бизнесмены закрывают компании и увольняют персонал. Даже машины на дорогах редки. Все общаются по телефону. Люди растеряны и боятся голодного и нищего ближайшего будущего. Какой-то конец света. 

24 марта 2020 · Фото:

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Комментарии

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  • Ребенку Лениной за тридцать уж
  • Конечно,весь мир знает о еороновирусе,а Лене мама говорит: да,нет,Леночка,это ничего страшного. Полетела сынулю повидать )
  • Опять Ленина, теперь на короновирусе пиар.

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