Сразу же после свадьбы я полетела проведать ребенка во Францию. Я не видела его полтора месяца, пока готовилась к празднованию в Москве, и страшно тосковала. Мы с мужем планировали, что я проведу неделю с сыном, а потом мы наконец-то вылетим на медовый месяц. Но я слегла. Было похоже на грипп. Мама уверяла, что так и есть. У меня родители врачи, поэтому они дистанционно консультировали меня по телефону из-за границы.

Сил выползти из кровати порой совсем не было. Все тело ломило, головная боль была жуткая, и температура несколько дней подряд не опускалась ниже 39,5.

Есть не хотелось, пила только воду и иммуностимулирующий чай с имбирем, корицей и лимоном. Зато похудела за неделю еще на 4 кг. В зеркале уже были видны ребра. Но я была довольна и говорила себе, что нет худа без добра.



Только на днях, когда я полностью выздоровела, мама призналась мне, что по всем симптомам поставила мне диагноз коронавирус. Просто она не хотела, чтобы я паниковала, и, пока я болела, говорила, что это просто грипп. Ложь во спасение.