В отличие от Сассексов (которые не нарочно, но все-таки сеют панику в своем Инстаграме) Кейт Миддлтон и принц Уильям коронавируса не боятся и продолжают в меру своих возможностей исполнять королевские обязанности. Так, герцог и герцогиня Кембриджские стали первыми членами монаршей семьи, кто посетил лондонский колл-центр службы скорой помощи, чтобы оценить работу системы в эти непростые времена.
Настроенные весьма позитивно, Кейт и Уильям тем не менее не забывали о мерах предосторожности: дважды дезинфицировали руки, держались на расстоянии метра от других людей и избегали рукопожатий.
Так, общаясь со специалистами колл-центра, супруги узнали, что количество звонков за последнее время увеличилось в четыре раза. В основном это связано с паникой из-за самоизоляции. Сотрудники отметили, что стараются успокоить жителей и дать им всю нужную информацию, чтобы те чувствовали себя в безопасности.
Спустя время принц Уильям обратился к пользователям Сети через Инстаграм.
«Мы с Кэтрин с гордостью пообщались с персоналом, трудящимся в службе скорой помощи, чтобы выразить нашу личную благодарность вместе с благодарностью моих бабушки и отца. Последние несколько недель коронавирус продолжал распространяться. Но именно в такие моменты мы понимаем, что среди нас есть люди самых разных слоев общества, обладающие уникальным опытом и навыками, готовые объединиться для блага страны. Они, как и все мы, заботятся о своих семьях, друзьях и близких и потому нуждаются в нашей поддержке. Так же, как и мы в их», — отметил герцог Кембриджский.
Уильям подчеркнул, как важно следовать всем советам экспертов, оставаться дома, если у нас или у тех, с кем мы живем, есть симптомы, похожие на коронавирус, чтобы избежать контакта с другими людьми и уменьшить распространение опасного недуга.
21 марта 2020 · ·
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