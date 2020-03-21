Так, общаясь со специалистами колл-центра, супруги узнали, что количество звонков за последнее время увеличилось в четыре раза. В основном это связано с паникой из-за самоизоляции. Сотрудники отметили, что стараются успокоить жителей и дать им всю нужную информацию, чтобы те чувствовали себя в безопасности.

Спустя время принц Уильям обратился к пользователям Сети через Инстаграм.

«Мы с Кэтрин с гордостью пообщались с персоналом, трудящимся в службе скорой помощи, чтобы выразить нашу личную благодарность вместе с благодарностью моих бабушки и отца. Последние несколько недель коронавирус продолжал распространяться. Но именно в такие моменты мы понимаем, что среди нас есть люди самых разных слоев общества, обладающие уникальным опытом и навыками, готовые объединиться для блага страны. Они, как и все мы, заботятся о своих семьях, друзьях и близких и потому нуждаются в нашей поддержке. Так же, как и мы в их», — отметил герцог Кембриджский.