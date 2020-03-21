Бесстрашные Кейт и Уильям посетили колл-центр службы скорой помощи Лондона в разгар эпидемии

19 марта Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили колл-центр службы скорой помощи на юго-западе Лондона, чтобы поблагодарить сотрудников за слаженную работу в борьбе с распространением коронавируса.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям

В отличие от Сассексов (которые не нарочно, но все-таки сеют панику в своем Инстаграме) Кейт Миддлтон и принц Уильям коронавируса не боятся и продолжают в меру своих возможностей исполнять королевские обязанности. Так, герцог и герцогиня Кембриджские стали первыми членами монаршей семьи, кто посетил лондонский колл-центр службы скорой помощи, чтобы оценить работу системы в эти непростые времена. 

Настроенные весьма позитивно, Кейт и Уильям тем не менее не забывали о мерах предосторожности: дважды дезинфицировали руки, держались на расстоянии метра от других людей и избегали рукопожатий. 

Так, общаясь со специалистами колл-центра, супруги узнали, что количество звонков за последнее время увеличилось в четыре раза. В основном это связано с паникой из-за самоизоляции. Сотрудники отметили, что стараются успокоить жителей и дать им всю нужную информацию, чтобы те чувствовали себя в безопасности. 

Спустя время принц Уильям обратился к пользователям Сети через Инстаграм.

«Мы с Кэтрин с гордостью пообщались с персоналом, трудящимся в службе скорой помощи, чтобы выразить нашу личную благодарность вместе с благодарностью моих бабушки и отца. Последние несколько недель коронавирус продолжал распространяться. Но именно в такие моменты мы понимаем, что среди нас есть люди самых разных слоев общества, обладающие уникальным опытом и навыками, готовые объединиться для блага страны. Они, как и все мы, заботятся о своих семьях, друзьях и близких и потому нуждаются в нашей поддержке. Так же, как и мы в их», — отметил герцог Кембриджский. 

...
В Лондоне в условиях распространения коронавируса в усиленном режиме работает колл-центр службы скорой помощи
1 из 10

Уильям подчеркнул, как важно следовать всем советам экспертов, оставаться дома, если у нас или у тех, с кем мы живем, есть симптомы, похожие на коронавирус, чтобы избежать контакта с другими людьми и уменьшить распространение опасного недуга. 

21 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

4
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Очередное подтверждение того что вирус не опасен (этому возрасту и детям). Если бы это было реально опасно! Они бы не вылезли из своего замка!!!
  • Она хороша в этом брючном костюме
  • Думали,думали как пропиариться,чтобы народ не забыл. В Австралию и Шотландию не пустили,ну хоть колл-центр посетим ,а то народ нас забудет .Вумен этот пир для поданных королевы,англосаксов чтобы не забыли.Нам то что? Надо думаете про что и кому вы пишите. Все в 21 веке не будет никакого"НОвого МИрового порядка".Их время ушло.А до ВАс никак не доходит. Тем более Брексит ПОДТВЕРДИЛ ЗАКАТ ЭПОХИ АНГЛОСАКСОНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. Сейчас модераторша потрет мой неугодный комментарии.Все при Новом Мировом порядке 200 лет живут который уже в упадке давно .
  • "В отличие от Сассексов (которые не нарочно, но все-таки сеют панику в своем Инстаграме) Кейт Миддлтон и принц Уильям..." *****, Вуман тоже пиарит Кролика с женой!

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633