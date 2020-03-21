В действиях Олега Соколова, расчленившего студентку, следователи не обнаружили «особой жестокости и надругательств»

На днях в Санкт-Петербурге состоялось заседание по делу об убийстве студентки СПбГУ Анастасии Ещенко. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение.

Анастасия Ещенко и Олег Соколов
Анастасия Ещенко и Олег Соколов

Совсем скоро суд рассмотрит дело об убийстве аспирантки СПбГУ, 24-летней Анастасии Ещенко. На днях генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в адрес Олега Соколова. Об этом сообщил адвокат историка и преподавателя Александр Почуев. 

«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», — цитирует слова юриста ТАСС.

«Согласно обвинительному заключению, преступление Соколовым О.В. совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия, направленные на умышленное причинение смерти Ещенко А.О., не связаны с нахождением Соколова в состоянии необходимой обороны либо с превышением ее пределов», — продолжил адвокат, зачитывая текст документа. 

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На данный момент Олег Соколов находится в московском СИЗО, в то время как слушания по делу пройдут в Санкт-Петербурге. В связи с коронавирусной инфекцией обвиняемый может не попасть на суд лично и будет участвовать в заседании по видеосвязи.  

21 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

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  • Какое надругательство? Разделал как тушку и все, и вообще аспирантка сама виновата
  • Это позор какой-то!
  • ВУЗ президента вне подозрений.
  • Этим все сказано. И о самой судебной системе и о личных качествах людей участвующих в процессе. От обвиняемого до судьи.
  • Рассея
  • Это Россия. Чему удивляться. Странно, что Анастасии не вынесли посмертный приговор.

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