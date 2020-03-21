Совсем скоро суд рассмотрит дело об убийстве аспирантки СПбГУ, 24-летней Анастасии Ещенко. На днях генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в адрес Олега Соколова. Об этом сообщил адвокат историка и преподавателя Александр Почуев.



«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», — цитирует слова юриста ТАСС.



«Согласно обвинительному заключению, преступление Соколовым О.В. совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия, направленные на умышленное причинение смерти Ещенко А.О., не связаны с нахождением Соколова в состоянии необходимой обороны либо с превышением ее пределов», — продолжил адвокат, зачитывая текст документа.