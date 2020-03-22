Несмотря на неспокойное время, люди во всем мире продолжают отмечать знаменательные даты, будь то дни рождения или традиционные праздники. 22 марта в Великобритании состоялся День матери — один из самых любимых семейных торжеств жителей туманного Альбиона.
В честь этого события герцог и герцогиня Кембриджские поделились в своем Инстаграме серией архивных снимков, на которых запечатлены несколько поколений их семьи.
На первом снимке предстала Кейт Миддлтон с малышкой Шарлоттой на спине. С улыбкой она идет по залитому солнцем газону и выглядит умиротворенной и счастливой. Еще бы, ведь сбоку от нее виднеется Уильям, на спине которого веселится озорной Джордж.
На втором фото изображена принцесса Диана: любимица британцев сидит на скамье, улыбаясь и глядя вдаль, а за ней стоит принц Уильям, обнимающий маму за шею. Рядышком с «королевой сердец» примостился на удивление тихий и сдержанный Гарри. Кажется, на этом снимке братья словно поменялись друг с другом характерами!
Третий кадр — это молодая Кэрол Миддлтон с новорожденной Кэтрин на руках. Она мечтательно смотрит вверх, а малышка тихо дремлет. Многие обратили внимание, как стильно выглядит мама герцогини и как сильно две женщины похожи.
«Для всех матерей, новоиспеченных и пожилых, и семей, которые проводят сегодня время вместе или врозь, — мы думаем о вас всех в этот трудный период», — подписали серию фото Кембриджи.
22 марта 2020 · ·
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