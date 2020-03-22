Герцогиня в пеленках: Кембриджи поделились редчайшими детскими снимками в честь Дня матери

22 марта в Великобритании традиционно отмечается День матери. В честь этого праздника семья Кембриджей поделилась архивными фото, которые не оставили равнодушными пользователей Сети. 

Несмотря на неспокойное время, люди во всем мире продолжают отмечать знаменательные даты, будь то дни рождения или традиционные праздники. 22 марта в Великобритании состоялся День матери — один из самых любимых семейных торжеств жителей туманного Альбиона. 

В честь этого события герцог и герцогиня Кембриджские поделились в своем Инстаграме серией архивных снимков, на которых запечатлены несколько поколений их семьи.

На первом снимке предстала Кейт Миддлтон с малышкой Шарлоттой на спине. С улыбкой она идет по залитому солнцем газону и выглядит умиротворенной и счастливой. Еще бы, ведь сбоку от нее виднеется Уильям, на спине которого веселится озорной Джордж.

На втором фото изображена принцесса Диана: любимица британцев сидит на скамье, улыбаясь и глядя вдаль, а за ней стоит принц Уильям, обнимающий маму за шею. Рядышком с «королевой сердец» примостился на удивление тихий и сдержанный Гарри. Кажется, на этом снимке братья словно поменялись друг с другом характерами!

Третий кадр — это молодая Кэрол Миддлтон с новорожденной Кэтрин на руках. Она мечтательно смотрит вверх, а малышка тихо дремлет. Многие обратили внимание, как стильно выглядит мама герцогини и как сильно две женщины похожи.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились серией архивных фото
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«Для всех матерей, новоиспеченных и пожилых, и семей, которые проводят сегодня время вместе или врозь, — мы думаем о вас всех в этот трудный период», — подписали серию фото Кембриджи. 

22 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • А Кейт, я смотрю, уже себя плотно ассоциирует с Дианой...мдаа, ну, и самомнение у человека
  • C днем матери! Мне, к сожалению, некого самой поздравить, мама "ушла" несколько лет назад. Но....праздник прекрасный! Обнимите мамочку, неважно сколько Вам лет, это-бесценно!

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