Несмотря на неспокойное время, люди во всем мире продолжают отмечать знаменательные даты, будь то дни рождения или традиционные праздники. 22 марта в Великобритании состоялся День матери — один из самых любимых семейных торжеств жителей туманного Альбиона.



В честь этого события герцог и герцогиня Кембриджские поделились в своем Инстаграме серией архивных снимков, на которых запечатлены несколько поколений их семьи.