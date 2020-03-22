СМИ: Оксана Самойлова и Джиган спешно возвращаются в Россию с детьми

Вскоре после рождения малыша Давида Оксана Самойлова писала, что безумно соскучилась по дому и хочет обратно в Россию, несмотря на то, что изначально супруги планировали задержаться в США на несколько месяцев.



Долгожданный отъезд затягивался из-за подготовки документов на четвертого ребенка.

Потом случилась вся эта история с Джиганом, и возвращение домой снова пришлось перенести.

Затем свою лепту внес коронавирус. В связи со скорым распространением инфекции все больше штатов Америки объявляют режим ЧС, что предполагает закрытие аэропортов. Семья Джигана рисковала остаться в США на неопределенный и весьма продолжительный срок.