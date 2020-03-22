СМИ: Оксана Самойлова и Джиган спешно возвращаются в Россию с детьми

Вскоре после рождения малыша Давида Оксана Самойлова писала, что безумно соскучилась по дому и хочет обратно в Россию, несмотря на то, что изначально супруги планировали задержаться в США на несколько месяцев.
Долгожданный отъезд затягивался из-за подготовки документов на четвертого ребенка.
Потом случилась вся эта история с Джиганом, и возвращение домой снова пришлось перенести.
Затем свою лепту внес коронавирус. В связи со скорым распространением инфекции все больше штатов Америки объявляют режим ЧС, что предполагает закрытие аэропортов. Семья Джигана рисковала остаться в США на неопределенный и весьма продолжительный срок.
Однако 22 марта супруги вместе с четырьмя детьми были замечены в аэропорту Майами. Об этом сообщил телеграм-канал «Только никому», вскоре и в инстаграм-аккаунте @admin.anshlak появилось видеоподтверждение.
По всей видимости, документы на малыша Давида были получены, и семья успевает пересечь границу, пока ее не закрыли.
Многих интернет-пользователей удивило и то, что супруги возвращаются вместе. Кажется, им удалось помириться и забыть все произошедшее.
22 марта 2020 · ·
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