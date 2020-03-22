СМИ: Оксана Самойлова и Джиган спешно возвращаются в Россию с детьми

Отпуск в Майами, превратившийся для Оксаны Самойловой в личный филиал ада, закончился. Вся семья во главе с Джиганом замечена в аэропорту на пути в Москву. 

Оксана Самойлова и Джиган с сыном
Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми возвращаются домой

Вскоре после рождения малыша Давида Оксана Самойлова писала, что безумно соскучилась по дому и хочет обратно в Россию, несмотря на то, что изначально супруги планировали задержаться в США на несколько месяцев.

Долгожданный отъезд затягивался из-за подготовки документов на четвертого ребенка.

Потом случилась вся эта история с Джиганом, и возвращение домой снова пришлось перенести. 

Затем свою лепту внес коронавирус. В связи со скорым распространением инфекции все больше штатов Америки объявляют режим ЧС, что предполагает закрытие аэропортов. Семья Джигана рисковала остаться в США на неопределенный и весьма продолжительный срок. 

Однако 22 марта супруги вместе с четырьмя детьми были замечены в аэропорту Майами. Об этом сообщил телеграм-канал «Только никому», вскоре и в инстаграм-аккаунте @admin.anshlak появилось видеоподтверждение. 

По всей видимости, документы на малыша Давида были получены, и семья успевает пересечь границу, пока ее не закрыли. 

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Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми замечены в аэропорту Майами
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Многих интернет-пользователей удивило и то, что супруги возвращаются вместе. Кажется, им удалось помириться и забыть все произошедшее.  

22 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

7
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  • Пишут,что она с детьми улетела,он остался
  • Ну вот и помирились. Ничего не боится Оксана.
  • Надо же... в аэропорту Майами есть информационные плакаты на русском языке. Справа в углу кадра...Приятно удивлена.
  • А меня цдивляет,как их впускают-выпускают.Для них что закон не писан?
  • Ага, а брови и бороду он нарисовал или нарастил? :)))
  • черные носки в тапки. при белых шортах. рукалицо
  • Всех на карантин и тест пускай сдадут.

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