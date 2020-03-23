22 марта 2019 года в семье Александры Савельевой и Кирилла Сафонова родился сын Леон. Молодая певица впервые стала мамой, а вот для ее мужа мальчик оказался вторым ребенком. У актера уже есть 25-летняя дочь Анастасия от первого брака.
Экс-солистка группы «Фабрика» долго скрывала от поклонников свое положение, а о рождении сына рассказала лишь через несколько дней после радостного события.
В честь первого дня рождения Леона Александра поделилась с подписчиками трогательной фотографией в Инстаграме. В кадре еще беременную певицу нежно обнимает за живот ее любящий муж. Фолловеры просто растаяли от такого снимка. Сама Савельева вспомнила, каким был тот день.
«Год назад 22 марта за окном шел снег с дождем, было серо, пасмурно, холодно... да еще и ретроградный Меркурий», — написала Александра.
Однако для молодых родителей все это не имело никакого значения. «На свет появился ты! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!» — обратилась к своему сыну Савельева.
Александра до сих пор не показала своего малыша широкой публике. Однако многие интернет-пользователи не сомневаются, что мальчик расте красавчиком.
23 марта 2020 · ·
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