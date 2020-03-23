22 марта 2019 года в семье Александры Савельевой и Кирилла Сафонова родился сын Леон. Молодая певица впервые стала мамой, а вот для ее мужа мальчик оказался вторым ребенком. У актера уже есть 25-летняя дочь Анастасия от первого брака.

Экс-солистка группы «Фабрика» долго скрывала от поклонников свое положение, а о рождении сына рассказала лишь через несколько дней после радостного события.