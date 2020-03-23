Елена Степаненко недолго горевала после разрыва с Евгением Петросяном. Уже вскоре после появления слухов о романе мужчины с ассистенткой, которая годится ему во внучки, юмористка пожелала влюбленным счастья.

Сама же Елена Григорьевна пока не успела обрести новую любовь.

Вместо этого знаменитость серьезно взялась за свою внешность. В рекордные сроки Степаненко скинула более 40 килограммов!