Всем назло: Елена Степаненко изумила пользователей Сети моложавым ухоженным видом и позитивом

Елена Степаненко очень изменилась после развода с Евгением Петросяном. Кажется, теперь 66-летняя юмористка может дать фору даже молодым девушкам!

Евгений Петросян, Елена Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко

Елена Степаненко недолго горевала после разрыва с Евгением Петросяном. Уже вскоре после появления слухов о романе мужчины с ассистенткой, которая годится ему во внучки, юмористка пожелала влюбленным счастья. 

Сама же Елена Григорьевна пока не успела обрести новую любовь. 

Вместо этого знаменитость серьезно взялась за свою внешность. В рекордные сроки Степаненко скинула более 40 килограммов!

Согласитесь, сегодня юмористку можно узнать с трудом: выглядеть она стала намного положе своих лет. 

Теперь же «обновленная» экс-супруга Петросяна взялась завоевывать сердца молодых зрителей. 

Так, 23 марта в микроблоге Ольги Бузовой появилось совместное фото со Степаненко. Как оказалось, «поющая ведущая» не только познакомилась с Еленой Григорьевной, но и стала гостьей ее новой программы, которая активно готовится к запуску на телевидении. 

«Я так счастлива, что познакомилась с этой девочкой!» — эмоционально прокомментировала встречу со Степаненко Бузова, намекнув, что в реальной жизни женщина выглядит так же свежо, как и на фото в соцсетях. 

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Ольга Бузова познакомилась с Еленой Степаненко
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«Как же здорово выглядит Елена!», «Степаненко просто не узнать, какая молодая!», «Вы как две сестры», — написали под снимком знаменитостей фолловеры. 

А как вы оцениваете изменения во внешности Елены Степаненко?

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ну все, ровесница Бурхуновой готова!
  • Сомневаюсь, что поклонницы Степаненко одобрят Бузову.
  • Завидую белой завистью.Грамотно подошла к перекройке себя и выгодно вложила столько денег в свою внешность.Молодец,что не сделала нос,как у пекинеса, и губы на пол лица!Смотрится замечательно.
  • Прически одинаковые. Как у клоунов

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