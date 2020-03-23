Елена Степаненко недолго горевала после разрыва с Евгением Петросяном. Уже вскоре после появления слухов о романе мужчины с ассистенткой, которая годится ему во внучки, юмористка пожелала влюбленным счастья.
Сама же Елена Григорьевна пока не успела обрести новую любовь.
Вместо этого знаменитость серьезно взялась за свою внешность. В рекордные сроки Степаненко скинула более 40 килограммов!
Согласитесь, сегодня юмористку можно узнать с трудом: выглядеть она стала намного положе своих лет.
Теперь же «обновленная» экс-супруга Петросяна взялась завоевывать сердца молодых зрителей.
Так, 23 марта в микроблоге Ольги Бузовой появилось совместное фото со Степаненко. Как оказалось, «поющая ведущая» не только познакомилась с Еленой Григорьевной, но и стала гостьей ее новой программы, которая активно готовится к запуску на телевидении.
«Я так счастлива, что познакомилась с этой девочкой!» — эмоционально прокомментировала встречу со Степаненко Бузова, намекнув, что в реальной жизни женщина выглядит так же свежо, как и на фото в соцсетях.
«Как же здорово выглядит Елена!», «Степаненко просто не узнать, какая молодая!», «Вы как две сестры», — написали под снимком знаменитостей фолловеры.
А как вы оцениваете изменения во внешности Елены Степаненко?
23 марта 2020 · ·
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