Прошел почти месяц с тех пор, как 29-летняя Екатерина Диденко осталась без мужа и нескольких близких друзей.

Блогер активно ведет соцсети и появляется в эфире телеканалов, рассказывая о той злополучной вечеринке с сухим льдом.

Молодая женщина пытается справиться со своей потерей. На днях она даже нашла в себе силы пересмотреть видео, сделанные во время праздника.