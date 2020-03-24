Прошел почти месяц с тех пор, как 29-летняя Екатерина Диденко осталась без мужа и нескольких близких друзей.
Блогер активно ведет соцсети и появляется в эфире телеканалов, рассказывая о той злополучной вечеринке с сухим льдом.
Молодая женщина пытается справиться со своей потерей. На днях она даже нашла в себе силы пересмотреть видео, сделанные во время праздника.
24 марта Екатерина сообщила, что по некоторым причинам сегодня ей предстоит увидеть ролики с камер наблюдения больницы, где оказывали помощь ее супругу.
Диденко призналась, что до сих пор с дрожью вспоминает тот ужасный момент.
По словам блогера, медики весьма халатно отнеслись к спасению жизни Валентина и долго не осматривали его.
«Валя лежал на проходе в коридоре. Мимо нас проходили врачи, не останавливаясь. Они переступали через него, пока я оказывала ему первую медицинскую помощь», — рассказала в своих инстаграм-историях Екатерина.
Также Диденко предполагает, что работники «скорой помощи» могли специально рассказать журналистам о случившемся — ведь как иначе на месте трагедии сразу же оказались представители разных изданий?
«Думаю, они сливают СМИ информацию об интересных случаях. Нам с номера 103 много раз перезванивали, пока мы ждали медиков, уточняли детали», — поделилась безутешная вдова.
24 марта 2020 · ·
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