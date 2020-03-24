«Они переступали через Валю, не хотели к нам подходить»: Екатерина Диденко обвинила медиков в равнодушии

Екатерина Диденко продолжает делиться с фолловерами воспоминаниями о том злополучном дне, когда она овдовела из-за неудачного сюрприза супруга. 

Екатерина и Валентин Диденко

Прошел почти месяц с тех пор, как 29-летняя Екатерина Диденко осталась без мужа и нескольких близких друзей.  

Блогер активно ведет соцсети и появляется в эфире телеканалов, рассказывая о той злополучной вечеринке с сухим льдом. 

Молодая женщина пытается справиться со своей потерей. На днях она даже нашла в себе силы пересмотреть видео, сделанные во время праздника. 

24 марта Екатерина сообщила, что по некоторым причинам сегодня ей предстоит увидеть ролики с камер наблюдения больницы, где оказывали помощь ее супругу. 

Диденко призналась, что до сих пор с дрожью вспоминает тот ужасный момент. 

По словам блогера, медики весьма халатно отнеслись к спасению жизни Валентина и долго не осматривали его. 

«Валя лежал на проходе в коридоре. Мимо нас проходили врачи, не останавливаясь. Они переступали через него, пока я оказывала ему первую медицинскую помощь», — рассказала в своих инстаграм-историях Екатерина. 

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Также Диденко предполагает, что работники «скорой помощи» могли специально рассказать журналистам о случившемся — ведь как иначе на месте трагедии сразу же оказались представители разных изданий?

«Думаю, они сливают СМИ информацию об интересных случаях. Нам с номера 103 много раз перезванивали, пока мы ждали медиков, уточняли детали», — поделилась безутешная вдова. 

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

3
под именем
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  • Да сколько можно уже о ней писать
  • Медики сливали?))) Разве это медики, а не "весёлая вдова" ходили на ТВ?
  • Диденко, остановись. Твоя волна хайпа уже прошла.

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