Петр III в жемчугах и «дурнушка» Эль Фаннинг в роли Екатерины Великой: в Рунете возмущены западным сериалом об истории России

Голливудские творцы нередко обращаются к русской истории. Совсем скоро один из киносервисов представит сериал о начале правления Екатерины II. Россияне уже весьма скептически относятся к этому проекту. 

Кадр из сериала «Великая» (2020)

24 марта на онлайн-сервисе Hulu был представлен трейлер комедийного сериала «Великая», который будет доступен к просмотру уже 15 мая. 

В многосерийной ленте западного производства рассказана история восхождения на российский престол императрицы Екатерины II. 

Роль будущей правительницы, а пока юной дочери немецкого князя и невесты Петра III Софии Августы Фредерики досталась 21-летней Эль Фаннинг. Царевича же сыграл англичанин Николас Холт. 

Несмотря на серьезный исторический контекст, создатели сразу же предупредили, что на 100 процентов достоверной биографической информации в комедийном сериале не будет. 

Главное, что они хотят показать, — так это силу духа одной из самых известных женщин России. 

Впрочем, это не избавило команду «Великой» от огромного количества критики в Сети. Отечественные комментаторы обвиняют сценаристов и режиссеров в том, что зрители по всему миру, незнакомые с историей страны, многое примут за правду.

«Настолько злая сатира, которая демонстрируется в трейлере, помешает с уважением относиться к истории моей страны, даже если шоу изначально заявлено как комедийное», — пишет одна из наших соотечественниц. 

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В Сети возмущены новым сериалом о Петре III и Екатерине II
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Многим не пришлись по душе и образы главных героев: «Эль Фаннинг кажется слишком невзрачной для такой роли. Исторический факт, что Екатерина II не считалась красавицей, но при этом была очень приятной, а главное — яркой дамой». 

Задели комментаторов и детали образа Петра III. «Ладно, что красавец-Холт не похож на царевича, но когда это Петр носил женские украшения и вообще настолько развратно себя вел? Бордель какой-то устроили и за правду выдают!» — сокрушаются в Сети. 

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Фильм не смотрела.. Ну, пусть так: легко, играючи Екатерина еще могущественней и масшабней Россию сделала. Почти шутя (в интерпретации авторов))
  • Эль Фаннинг дурнушка? Мда
  • Эль Фанинг такая девушка, которой только и играть принцесс в Малифесентах всяких. Ну куда ей играть Екатерину?
  • Ну, ладно Фаннинг, она для меня третьесортная актриса, но Холт-то вроде неплохой актёр, как он на это подписался вообще...
  • Надо будет посмотреть

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