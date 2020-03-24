24 марта на онлайн-сервисе Hulu был представлен трейлер комедийного сериала «Великая», который будет доступен к просмотру уже 15 мая.

В многосерийной ленте западного производства рассказана история восхождения на российский престол императрицы Екатерины II.

Роль будущей правительницы, а пока юной дочери немецкого князя и невесты Петра III Софии Августы Фредерики досталась 21-летней Эль Фаннинг. Царевича же сыграл англичанин Николас Холт.

