24 марта на онлайн-сервисе Hulu был представлен трейлер комедийного сериала «Великая», который будет доступен к просмотру уже 15 мая.
В многосерийной ленте западного производства рассказана история восхождения на российский престол императрицы Екатерины II.
Роль будущей правительницы, а пока юной дочери немецкого князя и невесты Петра III Софии Августы Фредерики досталась 21-летней Эль Фаннинг. Царевича же сыграл англичанин Николас Холт.
Несмотря на серьезный исторический контекст, создатели сразу же предупредили, что на 100 процентов достоверной биографической информации в комедийном сериале не будет.
Главное, что они хотят показать, — так это силу духа одной из самых известных женщин России.
Впрочем, это не избавило команду «Великой» от огромного количества критики в Сети. Отечественные комментаторы обвиняют сценаристов и режиссеров в том, что зрители по всему миру, незнакомые с историей страны, многое примут за правду.
«Настолько злая сатира, которая демонстрируется в трейлере, помешает с уважением относиться к истории моей страны, даже если шоу изначально заявлено как комедийное», — пишет одна из наших соотечественниц.
Многим не пришлись по душе и образы главных героев: «Эль Фаннинг кажется слишком невзрачной для такой роли. Исторический факт, что Екатерина II не считалась красавицей, но при этом была очень приятной, а главное — яркой дамой».
Задели комментаторов и детали образа Петра III. «Ладно, что красавец-Холт не похож на царевича, но когда это Петр носил женские украшения и вообще настолько развратно себя вел? Бордель какой-то устроили и за правду выдают!» — сокрушаются в Сети.
24 марта 2020 · ·
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