В прессе супругу принца Гарри все зовут не иначе как Меган Маркл. Однако на самом деле официально обращаться к королевской особе стоит как к герцогине Сассекской, то есть по ее титулу.

Все потому, что члены монаршей семьи не используют фамилии.

Однако 31 марта Гарри и Меган официально сложат свои полномочия. Пара не лишится титулов, но не сможет их больше использовать в своей деятельности.