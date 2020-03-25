Какую фамилию возьмет Меган Маркл после отлучения от королевской семьи

После свадьбы с принцем Гарри к Меган Маркл к не надо было обращаться не по девичьей фамилии, а по титулу. Однако совсем скоро все может измениться. 

Меган Маркл
Меган Маркл

В прессе супругу принца Гарри все зовут не иначе как Меган Маркл. Однако на самом деле официально обращаться к королевской особе стоит как к герцогине Сассекской, то есть по ее титулу. 

Все потому, что члены монаршей семьи не используют фамилии. 

Однако 31 марта Гарри и Меган официально сложат свои полномочия. Пара не лишится титулов, но не сможет их больше использовать в своей деятельности. 

Меган Маркл, Принц Гарри

Именно поэтому, вступая в независимую жизнь, экс-актрисе стоит задуматься о том, как именно к ней будут обращаться окружающие и как ее имя будет указываться в различных документах и официальных бумагах. 

Однако также у Маркл есть возможность взять более «благородную» королевскую фамилию — Маунтбеттен-Виндзор.

Именно ее носит маленький сын герцогини. 

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31 марта принц Гарри и Меган Маркл сложат свои полномочия
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Фамилия Маунтбеттен-Виндзор появилась в королевской семье еще в середине прошлого века. Тогда Елизавета II и принц Филипп решили передавать ее всем своим потомкам, которые не получают титулов принца и принцессы. Интересно, захочет ли Меган воспользоваться таким правом или оставит себе девичью фамилию, под которой ее узнал весь мир?

25 марта 2020 · Текст: · Фото:

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