В прессе супругу принца Гарри все зовут не иначе как Меган Маркл. Однако на самом деле официально обращаться к королевской особе стоит как к герцогине Сассекской, то есть по ее титулу.
Все потому, что члены монаршей семьи не используют фамилии.
Однако 31 марта Гарри и Меган официально сложат свои полномочия. Пара не лишится титулов, но не сможет их больше использовать в своей деятельности.
Именно поэтому, вступая в независимую жизнь, экс-актрисе стоит задуматься о том, как именно к ней будут обращаться окружающие и как ее имя будет указываться в различных документах и официальных бумагах.
Однако также у Маркл есть возможность взять более «благородную» королевскую фамилию — Маунтбеттен-Виндзор.
Именно ее носит маленький сын герцогини.
Фамилия Маунтбеттен-Виндзор появилась в королевской семье еще в середине прошлого века. Тогда Елизавета II и принц Филипп решили передавать ее всем своим потомкам, которые не получают титулов принца и принцессы. Интересно, захочет ли Меган воспользоваться таким правом или оставит себе девичью фамилию, под которой ее узнал весь мир?
25 марта 2020 · ·
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