В здоровом теле здоровый дух! Особенно это важно при нынешней мировой ситуации. В своем Инстаграме многодетная мама рассказала, как решила серьезно взяться за спортивные упражнения.

«Подключила все домашние тренировки. Купила даже коврик, гантели, резинки. Полностью готова!» — заявила Оксана.

Но одной заниматься скучно. Поэтому вместе с Самойловой физические упражнения начали делать и ее дочки. Надо же куда-то девать свою энергию, которая быстро накапливается от вынужденного пассивного образа жизни. Так что Оксана оказалась хитрой мамой, которой удалось развлечь детей полезным занятием.