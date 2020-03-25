Недавно Оксана жаловалась, что из-за вынужденной изоляции дома ей приходится тратить все силы на уход за детьми. А их, на минуточку, уже четверо! Нанять няню нет возможности из-за карантина. Однако молодая мама нашла выход из ситуации: совместив приятное с полезным, Самойлова начала заниматься спортом вместе с дочерьми.
В здоровом теле здоровый дух! Особенно это важно при нынешней мировой ситуации. В своем Инстаграме многодетная мама рассказала, как решила серьезно взяться за спортивные упражнения.
«Подключила все домашние тренировки. Купила даже коврик, гантели, резинки. Полностью готова!» — заявила Оксана.
Но одной заниматься скучно. Поэтому вместе с Самойловой физические упражнения начали делать и ее дочки. Надо же куда-то девать свою энергию, которая быстро накапливается от вынужденного пассивного образа жизни. Так что Оксана оказалась хитрой мамой, которой удалось развлечь детей полезным занятием.
Сама модель поставила перед собой цель с помощью спорта привезти свою фигуру в порядок. Хотя все мы знаем, что Оксане можно сильно не напрягаться, ведь она и так замечательно выглядит.
«Я, кстати, более или менее нормально выгляжу. Кожа, конечно, не идеальна, как после беременности. Но это все поправимо», — заметила Самойлова.
Многие подписчики, как и мы, были в восторге от точеной фигуры молодой мамы Оксаны: уже на шестой день после кесарева она спокойно надела бикини и гуляла в обтягивающей одежде.
25 марта 2020 · ·
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