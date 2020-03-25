Второй муж Натальи оказался не просто плохим партнером, а мошенником и альфонсом.

«Он уехал на своей машине со всеми моими деньгами!» — смеется Гулькина, вспоминая бывшего супруга.

А третий муж нанес Наталье рану, которая до сих пор не зарубцевалась, ведь измена — это шрам на сердце, который остается на всю жизнь… «Он взял чемодан и ушел! И дальше мы только разводились», — вспоминает артистка.



Не принес певице счастья и четвертый брак. Она вышла замуж за врача-педиатра, который был на десять лет моложе, но этот союз распался через два года.



Несмотря на болезненные переживания, связанные с расставаниями, Наталья полна надежд. Она верит, что сможет встретить мужчину, который сделает ее счастливой. Просто они пока не нашли друг друга, просто пока, вероятно, не время…

«Я тоже хочу, чтобы мне писали, чтобы меня любили», — призналась Наталья и неожиданно расплакалась.

Я не знаю ни одного человека, который бы не мечтал быть любимым. Даже прожженные циники, отрицающие все на свете, хотят, чтобы кто-то понимал и принимал их целиком и полностью, оставался рядом и в горе, и в радости…



И, знаете, я почему-то уверена, что Наталья такого человека непременно обретет. Она сильная, яркая, уверенная в себе женщина, у которой все лучшее впереди. Ведь плохого было так много, что черная полоса просто не может не смениться белой.