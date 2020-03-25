Девичья группа — это всегда испытание. В первую очередь, для самих участниц. Ведь в каждом коллективе должен быть лидер, пусть и негласный, а выбиться в первые ряды хочется каждой молодой певице...
В группе «Мираж», куда Наталье посчастливилось попасть, ее талант раскрылся ярко и многогранно. Однако радость длилась недолго — в коллективе случился разлад…
«По башке мне вечно и прилетает, понимаешь? А надо быть стервой!» — улыбается Наталья, вспоминая былое.
Впрочем, до стервы, как говорится, нужно дорасти: научиться не верить пышным обещаниям, красивым жестам, ласковым взглядам… Но как же это сложно! Особенно в любви. И как изобретательны оказываются мужчины, когда хотят добиться расположения понравившейся девушки!
Яркая, харизматичная и артистичная Наталья рано вышла замуж. В 20 лет она впервые стала мамой, подарив мужу — Николаю Гулькину — сына Алексея. «Я все делала на блюдечке с голубой каемочкой! Дура!» — описывает свой брак Наталья.
К сожалению, так бывает очень часто: чем больше мы отдаем любимому, чем активнее в него вкладываем, чем сильнее любим, тем больнее нам делают потом… Мне кажется, в такой ситуации хотя бы однажды побывала каждая женщина. Это очень обидно и очень тяжело…
Второй муж Натальи оказался не просто плохим партнером, а мошенником и альфонсом.
«Он уехал на своей машине со всеми моими деньгами!» — смеется Гулькина, вспоминая бывшего супруга.
А третий муж нанес Наталье рану, которая до сих пор не зарубцевалась, ведь измена — это шрам на сердце, который остается на всю жизнь… «Он взял чемодан и ушел! И дальше мы только разводились», — вспоминает артистка.
Не принес певице счастья и четвертый брак. Она вышла замуж за врача-педиатра, который был на десять лет моложе, но этот союз распался через два года.
Несмотря на болезненные переживания, связанные с расставаниями, Наталья полна надежд. Она верит, что сможет встретить мужчину, который сделает ее счастливой. Просто они пока не нашли друг друга, просто пока, вероятно, не время…
«Я тоже хочу, чтобы мне писали, чтобы меня любили», — призналась Наталья и неожиданно расплакалась.
Я не знаю ни одного человека, который бы не мечтал быть любимым. Даже прожженные циники, отрицающие все на свете, хотят, чтобы кто-то понимал и принимал их целиком и полностью, оставался рядом и в горе, и в радости…
И, знаете, я почему-то уверена, что Наталья такого человека непременно обретет. Она сильная, яркая, уверенная в себе женщина, у которой все лучшее впереди. Ведь плохого было так много, что черная полоса просто не может не смениться белой.
Может быть, все изменится, когда Наталья снимет со своего сердца груз и расстанется с тайной, которую бережет вот уже тридцать лет? Может, именно этот секрет мешает ей обрести счастье в любви?.. Смотрите «Секрет на миллион» и сами все узнаете.
25 марта 2020 · ·
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