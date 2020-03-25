Во время беременности вкусы девушки могут сильно поменяться. Так, вечно следящая за фигурой Катя Жужа решила поддаться соблазну и не отказывать себе ни в чем.
По инстаграм-историям Кати сразу становится понятно, что у нее не на шутку разыгрался аппетит. Конечно же, все это можно объяснить беременностью. И все бы ничего, если бы ее тянуло к здоровой пище, а не к высококалорийным сладостям и «запрещенке».
25 марта раз Катя Жужа не смогла устоять от обычной быстрорастворимой лапши. Даже через видео можно почувствовать этот знакомый многим аромат специй.
«Вот что поднимает настроение в карантин», — прокомментировала Катя.
До этого, кстати, светская львица хвасталась другим яством, которое ей удалось попробовать впервые. В инстаграм-историях девушка рассказала о черном мороженом со вкусом клубники. По ее словам, это потрясающий десерт, который она советует каждому. Единственный минус — язык после такой сладости становится темного цвета, который еще долго не смывается.
18 марта Катя Жужа официально объявила о беременности. О скором пополнении в семье она рассказала в Инстаграме, хотя до этого скрывала свой секрет и отрицала все слухи в интернете. Но когда стало уже тяжело скрывать свой живот от публики, девушка решилась на откровенное признание.
25 марта 2020 · ·
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