Во время беременности вкусы девушки могут сильно поменяться. Так, вечно следящая за фигурой Катя Жужа решила поддаться соблазну и не отказывать себе ни в чем.

По инстаграм-историям Кати сразу становится понятно, что у нее не на шутку разыгрался аппетит. Конечно же, все это можно объяснить беременностью. И все бы ничего, если бы ее тянуло к здоровой пище, а не к высококалорийным сладостям и «запрещенке».