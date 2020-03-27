По мнению Волочковой, такие теплые отношения с Примадонной являются не просто уважением друг к другу, а нечто большим. Анастасия всерьез задумалась о...

«Я часто думаю, что с Аллой Борисовной у нас духовное родство, – заявила Волочкова в интервью «Дни.ру».

По словам балерины, ей всегда нравились в Алле Борисовне ее бунтарское поведение, стремление к независимости и проявление сильного характера. Волочкова, сравнивая все это с собой, задумалась о том, что сходство появилось не просто так.