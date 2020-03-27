Алла Борисовна с уважением относится к талантливым людям. Так, например, во время совместного выступления с Волочковой она уступила балерине свою гримерную комнату, а сама расположилась в более скромной. Такой жест растрогал Анастасию.
По мнению Волочковой, такие теплые отношения с Примадонной являются не просто уважением друг к другу, а нечто большим. Анастасия всерьез задумалась о...
«Я часто думаю, что с Аллой Борисовной у нас духовное родство, – заявила Волочкова в интервью «Дни.ру».
По словам балерины, ей всегда нравились в Алле Борисовне ее бунтарское поведение, стремление к независимости и проявление сильного характера. Волочкова, сравнивая все это с собой, задумалась о том, что сходство появилось не просто так.
«Думаю, Пугачева видит во мне себя в молодости, – посчитала Анастасия. Что скажете?
26 марта 2020 · ·
Комментарии1