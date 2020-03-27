«Думаю, Пугачева видит во мне себя в молодости»: Анастасия Волочкова заговорила о схожести с Примадонной

Не так давно Анастасия Волочкова, сидя в своем подмосковном особняке, начала исполнять песни Аллы Пугачевой. Оказалось, на то была особая причина.

Алла Борисовна с уважением относится к талантливым людям. Так, например, во время совместного выступления с Волочковой она уступила балерине свою гримерную комнату, а сама расположилась в более скромной. Такой жест растрогал Анастасию.

По мнению Волочковой, такие теплые отношения с Примадонной являются не просто уважением друг к другу, а нечто большим. Анастасия всерьез задумалась о...

«Я часто думаю, что с Аллой Борисовной у нас духовное родство, – заявила Волочкова в интервью «Дни.ру».

По словам балерины, ей всегда нравились в Алле Борисовне ее бунтарское поведение, стремление к независимости и проявление сильного характера. Волочкова, сравнивая все это с собой, задумалась о том, что сходство появилось не просто так.

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Анастасия Волочкова считает, что они с Аллой Борисовной очень похожи по характеру и образу жизни
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«Думаю, Пугачева видит во мне себя в молодости, – посчитала Анастасия. Что скажете?

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • пугачева - умная и образованная женщина, с огромным талантом. желтая пресса ей конечно шагу не давала ступить. по шоу, как волочкова. ОНА НЕ ХОДИТ. КРОМЕ ТОГО, ОНА ПРЕКРАСНАЯ МАТЬ И БАБУШКА. ВОЛОЧКОВА РЯДОМ НЕ СТОЯЛА.

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