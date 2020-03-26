«Урино-сад» и водные купола: Канье Уэст строит самый экологичный дом

Канье Уэст — один из самых необычных и оригинальных западных артистов. Христианский Гений Миллиардер, как он просит себя называть, активно занимается строительством семейного гнезда: теперь рэпер запланировал создать там «урино-сад».

Канье Уэст с семьей

Для Канье Уэста семья стоит на первом месте: рэпер хочет создать для Ким и четверых детей достойное и надежное жилище, которое легко может превратиться в убежище. Ну, на случай непредвиденных обстоятельств. 

К дизайну нового дома в Вайоминге артист подошел требовательно: огромные комнаты с минималистичным пространством, преобладание натуральных текстур и оттенков. Присутствует там и тема экологии. Например, семь залов в особняке будут выполнены в форме купола — для безопасного для природы получения пресной воды. 

Канье Уэст

Дизайном занимается прославленный Клаудио Сильвестрин — именно он спроектировал Музей современного искусства в Турине. Вместе со своим клиентом архитектор разработал «урино-сад» — особую систему фильтрации, которая превращает человеческие продукты жизнедеятельности в питательный компост для растений. 

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Канье Уэст решил построить еще один дом для своей семьи
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В планах Канье создание скейт-парка и «космической» ванной. Вход в душевую зону рэпер уже сравнил с «порталом в другой мир» — что под этим подразумевается, остается только гадать. 

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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