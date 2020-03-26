«Урино-сад» и водные купола: Канье Уэст строит самый экологичный дом

Для Канье Уэста семья стоит на первом месте: рэпер хочет создать для Ким и четверых детей достойное и надежное жилище, которое легко может превратиться в убежище. Ну, на случай непредвиденных обстоятельств.
К дизайну нового дома в Вайоминге артист подошел требовательно: огромные комнаты с минималистичным пространством, преобладание натуральных текстур и оттенков. Присутствует там и тема экологии. Например, семь залов в особняке будут выполнены в форме купола — для безопасного для природы получения пресной воды.
Дизайном занимается прославленный Клаудио Сильвестрин — именно он спроектировал Музей современного искусства в Турине. Вместе со своим клиентом архитектор разработал «урино-сад» — особую систему фильтрации, которая превращает человеческие продукты жизнедеятельности в питательный компост для растений.
В планах Канье создание скейт-парка и «космической» ванной. Вход в душевую зону рэпер уже сравнил с «порталом в другой мир» — что под этим подразумевается, остается только гадать.
26 марта 2020 · ·
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