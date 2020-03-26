Майкл Джексон еще 20 лет назад носил маску, потому что ждал смертельной пандемии

Майкл Джексон регулярно появлялся на публике в защитной маске на лице. Многие считали, что у поп-короля были проблемы с лицом, однако охранник звезды придерживается другой теории. 

Майкл Джексон
Майкл Джексон

Майкл Джексон известен не только своими хитами и яркими клипами, но и феноменальными изменениями во внешности. Мужчина всегда скрывал, что делает пластические операции, однако трансформация его лица говорила сама за себя. 

Считается, что в 2000-х Джексону сделали неудачную ринопластику, из-за которой у него начал деформироваться нос. 

С этим связывали тот факт, что король поп-эстрады постоянно появлялся на публике в защитной маске, скрывающей большую часть его лица. 

Майкл Джексон

Впрочем, бывший телохранитель звезды Мэтт Фиддс, который проработал с Майклом не одно десятилетие, утверждает: исполнитель носил маску вовсе не из-за испорченного носа. 

По словам мужчины, Джексон еще много лет назад боялся, что мир будет переживать страшнейшую болезнь.

Во-первых, артист очень много путешествовал и постоянно встречался с огромным количеством людей, поэтому не мог не предпринимать особых мер по защите своего здоровья. Во-вторых, Майкл интересовался различными теориями и считал, что человечество действительно может ожидать большая опасность. 

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Майкл Джексон постоянно появлялся на публике в защитной маске
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«Люди не воспринимали его слова всерьез, а он не обращал внимания на шутки по поводу его маски на лице. Думаю, если бы он был жив сегодня, то обязательно сказал бы мне: ''Я же тебя предупреждал!''» — поведал Мэтт изданию The Sun. 

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26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • я думаю, он носил маску потому ,что его организм был сильно ослаблен иммунодепрессантами.... и мог умереть от любой инфекции
  • Очень интересная новость, я то думала носил маску из-за обвалившегося носа, а тут оказывается пандемия, ну конечно же, эврика! Наверное так сказали маги-экстрасенсы!🤣🤣🤣
  • Задним числом можно притянуть за уши любые факты.

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