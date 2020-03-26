Майкл Джексон известен не только своими хитами и яркими клипами, но и феноменальными изменениями во внешности. Мужчина всегда скрывал, что делает пластические операции, однако трансформация его лица говорила сама за себя.
Считается, что в 2000-х Джексону сделали неудачную ринопластику, из-за которой у него начал деформироваться нос.
С этим связывали тот факт, что король поп-эстрады постоянно появлялся на публике в защитной маске, скрывающей большую часть его лица.
Впрочем, бывший телохранитель звезды Мэтт Фиддс, который проработал с Майклом не одно десятилетие, утверждает: исполнитель носил маску вовсе не из-за испорченного носа.
По словам мужчины, Джексон еще много лет назад боялся, что мир будет переживать страшнейшую болезнь.
Во-первых, артист очень много путешествовал и постоянно встречался с огромным количеством людей, поэтому не мог не предпринимать особых мер по защите своего здоровья. Во-вторых, Майкл интересовался различными теориями и считал, что человечество действительно может ожидать большая опасность.
«Люди не воспринимали его слова всерьез, а он не обращал внимания на шутки по поводу его маски на лице. Думаю, если бы он был жив сегодня, то обязательно сказал бы мне: ''Я же тебя предупреждал!''» — поведал Мэтт изданию The Sun.
Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.
26 марта 2020 · ·
Комментарии3