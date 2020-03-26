Майкл Джексон известен не только своими хитами и яркими клипами, но и феноменальными изменениями во внешности. Мужчина всегда скрывал, что делает пластические операции, однако трансформация его лица говорила сама за себя.

Считается, что в 2000-х Джексону сделали неудачную ринопластику, из-за которой у него начал деформироваться нос.

С этим связывали тот факт, что король поп-эстрады постоянно появлялся на публике в защитной маске, скрывающей большую часть его лица.