«А ведь я только только похудела»: во время карантина Божена Рынска пристрастилась к сладкому

Божена Рынска всегда старалась следить за своей фигурой. Однако карантин нарушил все планы. Журналистка призналась, что теперь не может отказать себе во вредной еде.

Во время самоизоляции звезды всерьез заскучали. Активный ритм жизни и непрекращающиеся рабочие будни вдруг исчезли. Теперь они и не знают, чем занять себя в четырех стенах.

От скуки у многих просыпается аппетит. Что же еще делать дома, если не готовить сытные блюда и объедаться сладостями? Вот и Божена Рынска стала жертвой постоянного обжорства.

«Этот карантин пробудил во мне зверский аппетит. А ведь я только только похудела», — признается Божена.

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Божена Рынска начала налегать на вредную еду
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Она призналась, что целых три дня налегала на сухари с чесноком, солью и перцем. Никак не могла остановиться. А теперь решила попрактиковаться в кулинарии. Журналистка начала готовить разные сладости. Пробует тоже сама. О фигуре, видимо, подумает как-нибудь потом.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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