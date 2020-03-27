Она призналась, что целых три дня налегала на сухари с чесноком, солью и перцем. Никак не могла остановиться. А теперь решила попрактиковаться в кулинарии. Журналистка начала готовить разные сладости. Пробует тоже сама. О фигуре, видимо, подумает как-нибудь потом.