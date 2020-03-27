Во время самоизоляции звезды всерьез заскучали. Активный ритм жизни и непрекращающиеся рабочие будни вдруг исчезли. Теперь они и не знают, чем занять себя в четырех стенах.
От скуки у многих просыпается аппетит. Что же еще делать дома, если не готовить сытные блюда и объедаться сладостями? Вот и Божена Рынска стала жертвой постоянного обжорства.
«Этот карантин пробудил во мне зверский аппетит. А ведь я только только похудела», — признается Божена.
Она призналась, что целых три дня налегала на сухари с чесноком, солью и перцем. Никак не могла остановиться. А теперь решила попрактиковаться в кулинарии. Журналистка начала готовить разные сладости. Пробует тоже сама. О фигуре, видимо, подумает как-нибудь потом.
26 марта 2020 · ·
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