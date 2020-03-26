СМИ: Игорь Николаев доставлен в Коммунарку с предварительным положительным анализом на коронавирус

Тревожные новости пришли вечером 26 марта. Как сообщают СМИ, 60-летний Игорь Николаев был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Игорь Николаев, Лев Лещенко

За последние дни стало известно о двух случаях госпитализации звезд в печально известную Коммунарку. В среду СМИ сообщили о Льве Лещенко, а в четверг утром — о Людмиле Нарусовой. У мамы Ксении Собчак диагноз, к счастью, не подтвердился, а вот по 78-летнему певцу данные поступали противоречивые: днем писали, что у него начался отек легких, к вечеру глава Минздрава заявил об улучшении состояния.

Игорь Николаев
Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой

Едва мы порадовались за Льва Валерьяновича, как появилась информация о новом звездном пациенте Коммунарки. По сообщению телеграм-канала 112, с предварительным положительным анализом на коронавирус в больницу был доставлен Игорь Николаев.

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У Игоря Николаева подозревают коронавирус
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Другой информации о состоянии 60-летнего артиса пока нет. Источники «Ленты.ру» сообщают, что Николаев прошел все необходимые тесты для проверки на наличие вируса. Надеемся на лучшее и следим за развитием ситуации.

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • Хоспадя.... теперь весь шоу биз в Коммунарке тусит?... то рожают на старости лет все вместе, то короновирусом болеют... не отстают от моды бродяги

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