За последние дни стало известно о двух случаях госпитализации звезд в печально известную Коммунарку. В среду СМИ сообщили о Льве Лещенко, а в четверг утром — о Людмиле Нарусовой. У мамы Ксении Собчак диагноз, к счастью, не подтвердился, а вот по 78-летнему певцу данные поступали противоречивые: днем писали, что у него начался отек легких, к вечеру глава Минздрава заявил об улучшении состояния.