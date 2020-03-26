За последние дни стало известно о двух случаях госпитализации звезд в печально известную Коммунарку. В среду СМИ сообщили о Льве Лещенко, а в четверг утром — о Людмиле Нарусовой. У мамы Ксении Собчак диагноз, к счастью, не подтвердился, а вот по 78-летнему певцу данные поступали противоречивые: днем писали, что у него начался отек легких, к вечеру глава Минздрава заявил об улучшении состояния.
Едва мы порадовались за Льва Валерьяновича, как появилась информация о новом звездном пациенте Коммунарки. По сообщению телеграм-канала 112, с предварительным положительным анализом на коронавирус в больницу был доставлен Игорь Николаев.
Другой информации о состоянии 60-летнего артиса пока нет. Источники «Ленты.ру» сообщают, что Николаев прошел все необходимые тесты для проверки на наличие вируса. Надеемся на лучшее и следим за развитием ситуации.
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26 марта 2020 · ·
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