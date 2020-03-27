Мы целиком и полностью разделяем возмущение Кьяры. Люди, имеющие вес в обществе и вслух рассуждающие о плюсах сложившейся ситуации, — будь то «помощь» планете или наконец появившееся время на себя любимую, видимо, не до конца понимают, с чем столкнулся мир. И если вы не можете оказать реальную помощь (к слову, не только финансовую), не тратьте слова понапрасну.



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