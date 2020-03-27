На днях известный фэшн-блогер Кьяра Ферраньи обрушилась с критикой на топ-модель Даутцен Крез. Все, кто подписан на создательницу проекта The Blonde Salad, подтвердят, что она никогда никого не критиковала. Что же случилось на этот раз? Поводом для возмущения стал пост Даутцен, который она начала со слов «Спасибо, коронавирус».
По мнению 35-летней звезды, все мы должны быть благодарны опасному заболеванию: из-за него планета начала очищаться, а люди обратили внимание на близких и свое здоровье.
Уверены (надеемся), что топ-модель имела в виду совсем другое, но Ферраньи было не остановить: «Как вы можете быть благодарны вирусу? Это неуважение ко всем, кто пострадал от него, — врачам, которые лечат пациентов и неделями не видят свои семьи, тысячам умирающих людей, тем, кто потерял свою работу».
32-летняя Кьяра имеет полное право на подобные эмоции. И не только как здравомыслящий человек. Ферраньи оказывает огромную поддержку родной Италии, которая понесла серьезные потери от COVID-19. Блогерша активно информирует свою 19-миллионую аудиторию в соцсетях и помогает финансово.
Вместе с мужем, рэпером Fedez, она собрала более (!) 4 миллионов евро на поддержку итальянских больниц.
Кроме того, супруги пожертвовали 100 тысяч евро для создания новых больничных коек интенсивной терапии в миланской больнице Сан-Раффаэле. Деньги с продажи капсульной коллекции Chiara Ferragni и компании Oreo также пошли на помощь итальянским медучреждениям.
Весь этот процесс блогер запустила, не покидая собственной квартиры в Милане, — там она вместе с мужем, сыном и любимой собакой находится уже почти 20 дней: «Пожалуйста, осознайте, что это не обычный грипп. Коронавирус намного опаснее для всех нас. Оставайтесь дома, насколько это возможно, в это критическое время. Посоветуйте другим быть осторожными, помогите больницам Италии».
Мы целиком и полностью разделяем возмущение Кьяры. Люди, имеющие вес в обществе и вслух рассуждающие о плюсах сложившейся ситуации, — будь то «помощь» планете или наконец появившееся время на себя любимую, видимо, не до конца понимают, с чем столкнулся мир. И если вы не можете оказать реальную помощь (к слову, не только финансовую), не тратьте слова понапрасну.
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27 марта 2020 · ·
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