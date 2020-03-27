Накануне 19-летия Соня Киперман сменила цвет волос

Весной так и тянет на перемены. Как правило, с волосами. Укоротить или сменить цвет? Старшая дочь Веры Брежневой выбрала второй вариант. 

Учеба, друзья, бойфренд — в жизни Сони Киперман нет места соцсетям: последний пост в ее Инстаграме датирован 1 февраля. Спустя почти два месяца старшая дочь Веры Брежневой решила прервать свой диджитал-детокс и опубликовала инстаграм-историю. Всего лишь одно фото, но мы сразу обратили на него внимание.

В кадре Соня позирует со своим бойфрендом Мэтом. Юные влюбленные проводят время дома, коротая дни за просмотром сериалов. Признаться, мы не сразу узнали Киперман. 

На февральском снимке девушка позирует со светлыми волосами, так красиво светящимися в лучах заходящего калифорнийского солнца, а тут вдруг брюнетка!

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Соня Киперман очень похожа на свою маму и имеет такой же красивый светлый оттенок волос
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Соня уже не в первый раз переходит на темную сторону. Ровно год назад мы уже обсуждали ее подобное перевоплощение. 

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27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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