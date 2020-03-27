Накануне 19-летия Соня Киперман сменила цвет волос

Учеба, друзья, бойфренд — в жизни Сони Киперман нет места соцсетям: последний пост в ее Инстаграме датирован 1 февраля. Спустя почти два месяца старшая дочь Веры Брежневой решила прервать свой диджитал-детокс и опубликовала инстаграм-историю. Всего лишь одно фото, но мы сразу обратили на него внимание.