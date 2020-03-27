Накануне 19-летия Соня Киперман сменила цвет волос

Учеба, друзья, бойфренд — в жизни Сони Киперман нет места соцсетям: последний пост в ее Инстаграме датирован 1 февраля. Спустя почти два месяца старшая дочь Веры Брежневой решила прервать свой диджитал-детокс и опубликовала инстаграм-историю. Всего лишь одно фото, но мы сразу обратили на него внимание.
В кадре Соня позирует со своим бойфрендом Мэтом. Юные влюбленные проводят время дома, коротая дни за просмотром сериалов. Признаться, мы не сразу узнали Киперман.
На февральском снимке девушка позирует со светлыми волосами, так красиво светящимися в лучах заходящего калифорнийского солнца, а тут вдруг брюнетка!
Соня уже не в первый раз переходит на темную сторону. Ровно год назад мы уже обсуждали ее подобное перевоплощение.
Что скажете, идете Соне темный цвет волос или нет
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27 марта 2020 · ·
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