«Невероятно мудрая женщина»: Анна Заворотнюк рассказала о важном моменте, связанном с мамой

В последнее время дочь Анастасии Заворотнюк активно ведет соцсети и делится мыслями на разные темы. Недавно родственница звезды вспомнила о переезде в США. 

Анастасия Заворотнюк (Стрюкова), Анна Заворотнюк
Анастасия и Анна Заворотнюк

После того, как в Сети распространились слухи об онкологии 48-летней Анастасии Заворотнюк, ее семья перестала выходить на связь с общественностью. 

Соцсети мужа и детей артистки заполонили вопросы обеспокоенных поклонников о здоровье звезды. 

Пару недель назад старшая дочь Анастасии Анна все-таки решилась снова вести свой микроблог. Более того, девушка даже начала отвечать на некоторые из комментариев фолловеров насчет своей мамы

Анна Заворотнюк (Стрюкова)

28 марта Заворотнюк-младшая написала пост, посвященный родительнице. Девушка вспомнила о важном моменте в своей жизни — поступлении в университет. 

Анна училась за границей, с чем было связано немало сложностей. 

Дочь звезды призналась, что переезд в Штаты стал для нее не исполнением заветной мечты, а настоящим стрессом. «Я осознала, что абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники. Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных. И вдруг, я одна в квартире, одна на улице, одна в магазине, хоть и окружена при этом сотнями суетящихся и вечно бегущих куда-то людей», — рассказывает Заворотнюк. 

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Анна Заворотнюк вспомнила о жизни в Америке
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Анна хотела все бросить и вернуться на родину. «Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев, и если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь. Маленькими шажочками я начала преодолевать себя и взрослеть. В течении второго месяца моего пребывания там я наконец встретила друзей. И жизнь сразу же заиграла другими красками. Я звонила родным и с восторгом рассказывала о своих достижениях в учебе и жизни в целом», — написала девушка в микроблоге.

Сейчас, кстати, Анна вернулась на постоянное жительство в Россию — по крайней мере до того момента, пока ее маме не станет лучше. 

28 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
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  • О, стали забывать про них... А потом снова будет умолять оставить их в покое. Звездуны - такие звездуны!)

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