После того, как в Сети распространились слухи об онкологии 48-летней Анастасии Заворотнюк, ее семья перестала выходить на связь с общественностью.

Соцсети мужа и детей артистки заполонили вопросы обеспокоенных поклонников о здоровье звезды.

Пару недель назад старшая дочь Анастасии Анна все-таки решилась снова вести свой микроблог. Более того, девушка даже начала отвечать на некоторые из комментариев фолловеров насчет своей мамы.