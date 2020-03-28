После того, как в Сети распространились слухи об онкологии 48-летней Анастасии Заворотнюк, ее семья перестала выходить на связь с общественностью.
Соцсети мужа и детей артистки заполонили вопросы обеспокоенных поклонников о здоровье звезды.
Пару недель назад старшая дочь Анастасии Анна все-таки решилась снова вести свой микроблог. Более того, девушка даже начала отвечать на некоторые из комментариев фолловеров насчет своей мамы.
28 марта Заворотнюк-младшая написала пост, посвященный родительнице. Девушка вспомнила о важном моменте в своей жизни — поступлении в университет.
Анна училась за границей, с чем было связано немало сложностей.
Дочь звезды призналась, что переезд в Штаты стал для нее не исполнением заветной мечты, а настоящим стрессом. «Я осознала, что абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники. Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных. И вдруг, я одна в квартире, одна на улице, одна в магазине, хоть и окружена при этом сотнями суетящихся и вечно бегущих куда-то людей», — рассказывает Заворотнюк.
Анна хотела все бросить и вернуться на родину. «Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев, и если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь. Маленькими шажочками я начала преодолевать себя и взрослеть. В течении второго месяца моего пребывания там я наконец встретила друзей. И жизнь сразу же заиграла другими красками. Я звонила родным и с восторгом рассказывала о своих достижениях в учебе и жизни в целом», — написала девушка в микроблоге.
Сейчас, кстати, Анна вернулась на постоянное жительство в Россию — по крайней мере до того момента, пока ее маме не станет лучше.
28 марта 2020 · ·
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