10 января в швейцарской Лозанне состоялась церемония открытия юношеской Олимпиады. Красивое шоу привлекло внимание тысяч зрителей со всего мира. Мало кто из них знал, что за пару дней до торжественного мероприятия произошла трагедия — фигуристка Ольга Севостьянова получила серьезную травму на репетиции.
Никакой другой информации тогда особо не было — отечественные СМИ сообщали лишь то, что знали: девушка упала с (!) 5-метровой высоты и находится в больнице.
Прошло 4 месяца, и только сейчас Ольга дала свой первый комментарий.
«Главная проблема с рукой, надо восстановить ее. Время играет не в мою пользу. Был очень неудачный перелом, она раздробилась на 40 мелких осколочков, очень неудачное место в суставе. Со зрением тоже проблема, потому что у меня было пять переломов костей на лице, затронуты нервные окончания. Была парализована правая сторона лица, она просто не двигалась. Глазные нервы тоже пострадали — мышцы работают неправильно, и один глаз не слезится. Его приходится постоянно закрывать, иначе все двоится. Потому что глаза как бы двигаются непараллельно. То один закрываю, то другой. Год где-то придется жить так», — цитирует Севостьянову «Спорт-экспресс».
Что же случилось в тот день на Vaudoise Arena?
7 января Севостьянова приехала в спортивный комплекс, где уже несколько дней шли финальные репетиции церемонии открытия Юношеских Олимпийских Игр. Наша фигуристка была одной из участниц шоу. По задумке режиссера, Ольга должна была крутиться на системе металлических колец, соединенных тросом и поднятых на почти 5-метровую высоту.
Вместе с ней в тот день были муж и старшая дочь — они, затаив дыхание, наблюдали, как фигуристка исполняет сложнейшие пируэты. Они же стали свидетелями ее падения.
Супруг Севостьяновой Сергей до сих пор не может спокойно смотреть видео с тем страшным моментом (снимала дочь!) и в конце отводит взгляд от экрана. Что произошло? Кто виноват?
По словам пресс-секретаря полиции Лозанны Оливии Катруццолы, ЧП случилось из-за того, что фигуристка якобы потеряла равновесие во время выполнения трюка. Сама Ольга с таким заявлением категорически не согласна и утверждает, что падение случилось из-за технической неисправности. «Я не могу сильно об этом распространяться, на данный момент идет расследование, работают адвокаты, следствие разбирается в деталях», — говорила она в беседе со «Спорт-Экспресс».
Если верить сообщениям спортивных журналистов, представители МОК пытались замолчать проблему и не оказали Севостьяновой должной помощи. Лечение ей помогли оплатить поклонники, которых призвала к этому лучшая подруга девушки Наталья Вульф.
«Наша Ольга всегда была независимым, трудолюбивым профессионалом, удивительным артистом, заботливым другом, любящей матерью и женой.
Она никогда не просила ни у кого помощи. Я создала эту страницу, чтобы дать вам возможность поддержать Ольгу и ее прекрасную семью в этот сложный период.
Это способ показать нашу любовь, поддержку и сострадание», — написала Наталья на краудфандинговой платформе Go Fund Me. На восстановление Севостьяновой требуется более 50 тысяч евро.
Январь и часть февраля врачи боролись за жизнь девушки. Она перенесла две операции на головном мозге, по одной — на печени и на сломанной правой руке. Медики не давали каких-либо прогнозов и на время поместили Ольгу в искусственную кому. Уже после они признавались, что не особо верили в восстановление и даже предупредили супруга о самых печальных последствиях. Но ангел-хранитель Ольги был рядом, и она пошла на поправку. Заново училась ходить, пить и есть. И вновь начала рисовать и писать стихи:
«''Ежик'' короткий, как никогда.
Шрам делит голову на два.
За последние недели
Похудела, как модели.
И походка пьяной тетки,
Хоть и не пила я водки.
Плохо слышит одно ухо,
Громче говори, подруга.
Правая рука в шурупах,
Как в больших китайских куклах.
Нюх потерян — не беда!
Так, хотя бы для себя, пахну розами всегда.
И, как бонус, косит глаз.
Но даже так, я была и есть алмаз»
Как и любой другой человек, переживший подобное, Ольга с оптимизмом смотрит в будущее. Она уверена, это испытание было дано ей не зря. Дома ее ждут муж и две дочки. О возвращении в спорт речи пока не идет: «Не знаю, вернусь ли на лед. В любом случае, я не смогу выступать на прежнем уровне. Но я нахожу важным отметить, насколько по-доброму ко мне отнеслись в швейцарской клинике. Я плачу, когда говорю об этом, потому что именно эти врачи дали мне шанс увидеть и обнять моих детей снова».
До закрытия границ из-за пандемии коронавируса семья Севостьяновой успела прилететь в родной Петербург, где Ольга продолжит реабилитацию. А пока она дома в окружении близких, думает о хорошем и ждет май, когда зацветут ее любимые пионы.
28 марта 2020 · ·
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