Январь и часть февраля врачи боролись за жизнь девушки. Она перенесла две операции на головном мозге, по одной — на печени и на сломанной правой руке. Медики не давали каких-либо прогнозов и на время поместили Ольгу в искусственную кому. Уже после они признавались, что не особо верили в восстановление и даже предупредили супруга о самых печальных последствиях. Но ангел-хранитель Ольги был рядом, и она пошла на поправку. Заново училась ходить, пить и есть. И вновь начала рисовать и писать стихи:



«''Ежик'' короткий, как никогда.

Шрам делит голову на два.

За последние недели

Похудела, как модели.

И походка пьяной тетки,

Хоть и не пила я водки.

Плохо слышит одно ухо,

Громче говори, подруга.

Правая рука в шурупах,

Как в больших китайских куклах.

Нюх потерян — не беда!

Так, хотя бы для себя, пахну розами всегда.

И, как бонус, косит глаз.

Но даже так, я была и есть алмаз»



Как и любой другой человек, переживший подобное, Ольга с оптимизмом смотрит в будущее. Она уверена, это испытание было дано ей не зря. Дома ее ждут муж и две дочки. О возвращении в спорт речи пока не идет: «Не знаю, вернусь ли на лед. В любом случае, я не смогу выступать на прежнем уровне. Но я нахожу важным отметить, насколько по-доброму ко мне отнеслись в швейцарской клинике. Я плачу, когда говорю об этом, потому что именно эти врачи дали мне шанс увидеть и обнять моих детей снова».