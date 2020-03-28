«Все, что было, было не зря»: Оксана Самойлова прозрачно намекает, что ее браку пришел конец?

«Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», — сообщила девушка под снимком младшей дочери Майи.