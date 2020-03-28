«Все, что было, было не зря»: Оксана Самойлова прозрачно намекает, что ее браку пришел конец?

Мы внимательно следим за тем, что происходит в семье Оксаны Самойловой и Джигана. Похоже, хеппи-энда у этой истории все же не будет. На подобную мысль наталкивает новый пост Оксаны.

Вернувшись в Москву, Оксана Самойлова вернулась и в Инстаграм. Последние дни она активно постит видео и фотографии, рассказывая о жизни семьи на карантине. Уборка, готовка, прогулки во дворе, игры с собаками, разбор косметички — ничего особенного. Фолловеры же ждут, когда многодетная мама хоть как-то объяснит, что сейчас происходит в ее семье.

А происходит то, что все, кажется, идет к разводу. И слухи о том, что супруги продают дом, лишь подтверждают печальные предположения. Новость о продаже недвижимости Оксана никак не прокомментировала, но вечером 28 марта опубликовала пост.

«Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье — моих замечательных детей», — сообщила девушка под снимком младшей дочери Майи. 

28 марта 2020 · Текст: · Фото:

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