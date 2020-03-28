На днях Владимир Путин объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля в России будет нерабочей. В эти дни россияне не должны выходить на работу и вообще стараться не покидать своего жилья.

Впрочем, некоторые отнеслись к инициативе президента совсем не как к строгой мере.

Немалое количество россиян посчитало карантин долгими выходными. И ведь чем же заниматься в «каникулы», как не гулять и посещать общественные места?