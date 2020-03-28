На днях Владимир Путин объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля в России будет нерабочей. В эти дни россияне не должны выходить на работу и вообще стараться не покидать своего жилья.
Впрочем, некоторые отнеслись к инициативе президента совсем не как к строгой мере.
Немалое количество россиян посчитало карантин долгими выходными. И ведь чем же заниматься в «каникулы», как не гулять и посещать общественные места?
Подобное пренебрежение сильно задело Ларису Гузееву. В своих соцсетях телеведущая возмутилась, как много людей видела в эту субботу на улицах Москвы.
По словам звезды, она вышла из дома лишь по рабочей необходимости и старалась не покидать своей машины.
«Меня разрывает! Задолбало! В городе яблоку негде упасть. Дети гуляют, родители, старики... Что вы делаете? Вам жить надоело? Это реально опасно!» — эмоционально обратилась к фолловерам Гузеева.
Актриса пояснила, что ей тоже скучно так долго сидеть дома — однако она даже не думает о том, чтобы нарушать введенный режим.
«Я ведь могу быть опасна для общества! Лично мне дорога моя жизнь и жизнь близких. Ну включайте вы уже голову!» — закончила звезда.
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28 марта 2020 · ·
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