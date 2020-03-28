«Задолбало!»: Лариса Гузеева резко отчитала россиян, которые не соблюдают правила карантина

Из-за коронавирусной инфекции в России официально введен карантин. Правда, далеко не все жители страны соблюдают установленные предписания. 

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

На днях Владимир Путин объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля в России будет нерабочей. В эти дни россияне не должны выходить на работу и вообще стараться не покидать своего жилья

Впрочем, некоторые отнеслись к инициативе президента совсем не как к строгой мере. 

Немалое количество россиян посчитало карантин долгими выходными. И ведь чем же заниматься в «каникулы», как не гулять и посещать общественные места?

Лариса Гузеева

Подобное пренебрежение сильно задело Ларису Гузееву. В своих соцсетях телеведущая возмутилась, как много людей видела в эту субботу на улицах Москвы. 

По словам звезды, она вышла из дома лишь по рабочей необходимости и старалась не покидать своей машины. 

«Меня разрывает! Задолбало! В городе яблоку негде упасть. Дети гуляют, родители, старики... Что вы делаете? Вам жить надоело? Это реально опасно!» — эмоционально обратилась к фолловерам Гузеева. 

Лариса Гузеева

Актриса пояснила, что ей тоже скучно так долго сидеть дома — однако она даже не думает о том, чтобы нарушать введенный режим. 

«Я ведь могу быть опасна для общества! Лично мне дорога моя жизнь и жизнь близких. Ну включайте вы уже голову!» — закончила звезда. 

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28 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Да пошла она, тп в кубе.
  • Вообще каждая ..зда считает своим долгом пропиариться на теме. Высказать свое авторитетное мнение и потопать ножками. За собой следи, без тебя разберутся.
  • О каком официальном карантине идёт речь? Президент ввёл нерабочую неделю, НЕ карантин, а именно выходные. Т.к. при вводе официально карантина работодатель не платит зп своим работникам, а делает это фнс. Поэтому многие и относятся к этому «халатно», т.к. официального карантина нет.
  • Посидели бы все дружно дома, меньше бы было зараженных. Меньше зараженных, все бы быстрее открыли, чтобы в бОльшую экономическую ***** не скатываться. Эти же люди, через пол года, будут недовольны, что хуже с финансами стало. Но думать о них никто не будет, так же, как они сейчас не думают о тех, кто вынужден закрыться и не работать.
  • ЗвЯзду престарелую бомбануло, что она сейчас не на курорте где-нибудь. Будь её воля, давно бы слиняла, а пока хоть злобу в инете вылеть, чем же ещё заниматься. P. S я против скопления народа, но свежий воздух в паре с солнцем тоже очень полезны, так как повышают иммунитет. Все в меру должно быть.
  • Пусть орет на Лещенко и Кудрявцеву.
  • Вот тебя забыли спросить. Ты кто такая, Гузеева?
  • сказала, конечно все верно, но фота из пустого кафе вообще не в кассу! типа сидите дома а я жрать одна в кафе буду?
  • Согласна полностью. Такие же мысли были сегодня, когда выглянула в окно, а там полна горница детей на площадке. Как в самый лучший выходной день. Смотрела новости, там репортер брал интервью у тех, кто поперся в парковые зоны на шашлыки: Зачем Вы это делаете, карантин же? А там здоровые, молодые мужики (все как один одно и то же отвечают): Ну так это же рекомендации. Че дома то сидеть? Погода какая! Вот похолодает и будем сидеть!..0_о как так? Вы же вроде не выжившие из ума, молодые....просто нет слов... И при этом я с троих детей посадила дома, никуда не выходим. Почему потом из-за таких олухов я должна боятся подцепить ковид???
  • Молодец бабуля, полностью согласна👍🏻 Люди глупые, беспечные и безответственные.

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