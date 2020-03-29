Сама певица с благодарностью отзывается о таком внимании коллег: «Я безумно счастлива, что меня с такой большой любовью принимают люди, которые шарят в музыке, значит, они видят и чувствуют во мне что-то хорошее. Это очень приятно», — заявила артистка на онлайн-концерте «Музыка на дом. Концерты с доставкой» в студии «Нового Радио».



Но несмотря на то, что пресса ходит практически по пятам Юлии, сама она тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз и предпочитает отмалчиваться на неудобные вопросы журналистов. Но во время интервью на радиостанции Zivert призналась в своих симпатиях к Максу Барских и о планах записать с ним совместный трек: «Макс Барских мне нравится сильно и не только потому, что клипы ему снимает Алан Бадоев. Мне хотелось бы записать дуэт с Максом, потому что есть линии, которые у нас соединяются друг с другом в плане музыки и стиля», — уточнила Юлия. Также в беседе на «Новом Радио» Zivert заикнулась, как обычно, не называя имени, о загадочном русском артисте, с которым совсем скоро тоже планирует выпустить общий сингл.