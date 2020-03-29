«У меня это первый такой опыт, концерт без зрителей… Конечно, все иначе, но у меня богатое воображение, я все время представляла, что люди где-то сидят на диванчике с чаечком и смотрят трансляцию. На самом деле, очень классное от этого ощущение».
За считанные месяцы Zivert сумела втереться в доверие к самым матерым звездам отечественного шоу-бизнеса и стала в светской тусовке практически своей. Многие топовые музыканты не скрывают, что искренне восхищаются Юлей: и как певицей, и как девушкой. Ее поклонниками уже стали рэперы Гуф, Егор Крид, которые открыто заявляли о своем интересе. Даже король эстрады Филипп Киркоров не смог пройти мимо и спел с Zivert дуэтом ее главный хит Life, который долго был лидером по скачиванию на многих интернет-платформах.
Сама певица с благодарностью отзывается о таком внимании коллег:
«Я безумно счастлива, что меня с такой большой любовью принимают люди, которые шарят в музыке, значит, они видят и чувствуют во мне что-то хорошее. Это очень приятно», — заявила артистка на онлайн-концерте «Музыка на дом. Концерты с доставкой» в студии «Нового Радио».
Но несмотря на то, что пресса ходит практически по пятам Юлии, сама она тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз и предпочитает отмалчиваться на неудобные вопросы журналистов. Но во время интервью на радиостанции Zivert призналась в своих симпатиях к Максу Барских и о планах записать с ним совместный трек: «Макс Барских мне нравится сильно и не только потому, что клипы ему снимает Алан Бадоев. Мне хотелось бы записать дуэт с Максом, потому что есть линии, которые у нас соединяются друг с другом в плане музыки и стиля», — уточнила Юлия. Также в беседе на «Новом Радио» Zivert заикнулась, как обычно, не называя имени, о загадочном русском артисте, с которым совсем скоро тоже планирует выпустить общий сингл.
В перерывах между своими онлайн-выступлениями поп-дива рассказала на многомиллионную аудиторию, за что ей бывает стыдно перед своими поклонниками: «Испытываю страшную неловкость, когда нет возможности сфотографироваться с людьми после концертов, потому что я либо спешу на поезд, либо на самолет, и совершенно нет времени. Иногда смотришь на часы и понимаешь, что с одним-двумя сфоткаешься, а как с остальными быть тогда? В этом случае отказываю всем. Мне всегда безумно неловко в такие моменты перед людьми».
Антивирусная акция «Музыка на дом. Концерты с доставкой» от «Нового Радио» уже собрала ВКонтакте более 8 миллионов просмотров и продлится до конца карантина. Кроме Zivert в ней приняли участие Родион Газманов, Filatov & Karas, Лигалайз, Burito, 5sta Family, ST, Zivert, «Братья Грим», Мари Краймбрери, MARUV, PLC, IOWA, Лолита. Перед слушателями и зрителями проекта виртуально ещё выступят: Эмма М, Ёлка, Звонкий и другие звезды шоу-бизнеса. Наблюдать за происходящим, кроме как в группе, можно будет на сайте, а также в приложениях станции для iOS и Android.
29 марта 2020
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