«После карантина они об этом даже не вспомнят»: Нателла Крапивина ополчилась на звезд, которые внезапно задумались об экологии

Нателла Крапивина довольно часто высказывает свою позицию по разным общественно значимым вопросам. И почти всегда ее мнение в корне расходится со взглядами других знаменитостей. 

Светлана Лобода
Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Нателла Крапивина никогда не остается в стороне от обсуждений острых тем. У продюсера и лучшей подруги Светланы Лободы есть свое мнение абсолютно на любой счет. 

Правда, довольно часто позиция женщины не совпадает с мнением большинства. 

К примеру, недавно Нателла вставала на защиту Джигана. Крапивина уверена, что интернет-пользователи зря критикуют поведение рэпера — «ведь все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв». 

Не осталась представительница Лободы и в стороне от обсуждений пандемии коронавирусной инфекции. 30 марта женщина опубликовала пост, полный осуждения тех, кто подошел к этой теме по-философски. 

Судя по всему, Нателла намекнула на публичные призывы знаменитостей — многие в прошедшие дни писали о коронавирусе и его связи с образом жизни человечества. 

«Внезапно появилось огромное количество апологетов планеты, сокрушающихся от чудовищного с ней обращения, за что, безусловно, мы отныне преданы анафеме. Лавры Греты Тунберг более всего не дают покоя тем, кто с крокодиловыми Kelly и Birkin (речь о брендах сумок — прим. Woman.ru) и с мертвыми шиншиллами и рысью на плечах рассекает небо частными бортами. Они расстреливают слонов в Африке, развлекаются королевской охотой на медведя, закусывая заморскими деликатесами под пение скоморохов. И вдруг они начали ''осознавать'' всю тщету дней своих и возроптали на род человеческий. В заламывании рук они шлют проклятия всему материальному и призывают понять, что бабло не пригодится на том свете и что нужно срочно менять ориентиры и ценности!» — гневно пишет Крапивина. 

Нателла объяснила, что не видит смысла в подобных рассуждениях — ведь после того, как пандемия сойдет на нет, люди снова будут жить своей привычной жизнью и не изменятся.

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Нателла Крапивина любит поднимать острые темы
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«Я уже вижу, как спустя несколько минут после окончания карантина выстраивается очередь из бортов и взлетает в небо. И продолжают рубить леса, и травить воздух, и убивать леопардов, и забывать о тех, кто умирает тоннами от нищеты и голода, пока другим деньги ''покупают'' иллюзию вечности мира», — с грустью подытожила звезда. 

Фолловеры поддержали Крапивину, хотя и заметили, что она весьма жестко выразила свои мысли. А вы согласны с позицией продюсера?

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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под именем
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  • Да никто не вспомнит! Только для богатых шиншиллы, рыси, заморские деликатесы, доставленные спецбортами, а бедным дешевое китайское барахло, пластмассовые овощи и фрукты, дешевое мясо, чартерные рейсы за копейки- все это намного больше захламляет экологию. Ну и эта бесконечная плодячка.
  • Боже, ну глаза открыла! Сама то она на пару с Лободой ходит с дермантиновыми сумками, в дешёвых курточках из кожзама и в сторону рыси и норки кланяются! Просто хранительница живого мира, друидка. Не меньше смеха вызывают такие высказывания, когда речь о всем ее ближайшем окружении, о подругах.

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