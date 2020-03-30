Не осталась представительница Лободы и в стороне от обсуждений пандемии коронавирусной инфекции. 30 марта женщина опубликовала пост, полный осуждения тех, кто подошел к этой теме по-философски.

Судя по всему, Нателла намекнула на публичные призывы знаменитостей — многие в прошедшие дни писали о коронавирусе и его связи с образом жизни человечества.

«Внезапно появилось огромное количество апологетов планеты, сокрушающихся от чудовищного с ней обращения, за что, безусловно, мы отныне преданы анафеме. Лавры Греты Тунберг более всего не дают покоя тем, кто с крокодиловыми Kelly и Birkin (речь о брендах сумок — прим. Woman.ru) и с мертвыми шиншиллами и рысью на плечах рассекает небо частными бортами. Они расстреливают слонов в Африке, развлекаются королевской охотой на медведя, закусывая заморскими деликатесами под пение скоморохов. И вдруг они начали ''осознавать'' всю тщету дней своих и возроптали на род человеческий. В заламывании рук они шлют проклятия всему материальному и призывают понять, что бабло не пригодится на том свете и что нужно срочно менять ориентиры и ценности!» — гневно пишет Крапивина.



Нателла объяснила, что не видит смысла в подобных рассуждениях — ведь после того, как пандемия сойдет на нет, люди снова будут жить своей привычной жизнью и не изменятся.

