«Она очень грамотный фармацевт»: Елена Малышева поддержала Екатерину Диденко

Со дня рождения Екатерины Диденко, которое обернулось трагедией, прошел уже месяц, а в Сети не утихают споры о том, кто виноват в том, что случилось. Елена Малышева решила поддержать вдову.

О Екатерине Диденко вся Россия узнала в последний день зимы — 29 февраля, которое случается раз в четыре года, скончался ее муж и двое друзей. Все они стали участниками вечеринки в честь дня рождения блогерши. Праздник с сухим льдом окончился трагедией. Многие тогда набросились на Диденко с обвинениями, что она, как человек с медицинским образованием, должна была знать о реакции льда и воды, и поставили ее профессионализм под сомнение.

На днях на защиту Екатерины встала Елена Малышева. 

Диденко опубликовала в своем Инстаграме видеообращение к ведущей Первого канала со словами благодарности: «Елена, я хочу сказать вам большое человеческое спасибо за вашу поддержку, за то, что такие слова были озвучены с федерального канала». 

Оказывается, Малышева в своей программе «Жить здорово» рассказывала про тот трагический случай. И отметила, что после просмотра видео зашла изучить инстаграм-страницу Екатерины.

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Елена Малышева поддержала Екатерину Диденко
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«Я даже не берусь осуждать, потому что она осталась одна с двумя детьми, но могу сказать одно, она очень грамотный фармацевт», — сообщила Елена и отметила, что сухой лед активно используется на многих мероприятиях, в том числе и детских. И Малышева, и Диденко рассказали про случай, который произошел уже после той трагической вечеринки — маленький мальчик получил серьезный ожог лица на праздновании дня рождения. 

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

7
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  • Да уж, они одного поля ягоды
  • Такая же дура как она
  • Запомните мои слова. Эта Диденко еще передачу будет вести на первом. Я даже не удивлюсь. Пиар нашего времени((
  • Свой свояка видит издалека;)
  • Такой же грамотный, как и ты.
  • Рыбак рыбака...
  • Всегда вспоминаю фразу Малышевой о том, что у медведей нет холестерина, потому что, они не едят мясо. После этого все, что говорит эта мадам не имеет никакого значения.

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