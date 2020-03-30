«Она очень грамотный фармацевт»: Елена Малышева поддержала Екатерину Диденко

О Екатерине Диденко вся Россия узнала в последний день зимы — 29 февраля, которое случается раз в четыре года, скончался ее муж и двое друзей. Все они стали участниками вечеринки в честь дня рождения блогерши. Праздник с сухим льдом окончился трагедией. Многие тогда набросились на Диденко с обвинениями, что она, как человек с медицинским образованием, должна была знать о реакции льда и воды, и поставили ее профессионализм под сомнение.



На днях на защиту Екатерины встала Елена Малышева.