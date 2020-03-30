«Она очень грамотный фармацевт»: Елена Малышева поддержала Екатерину Диденко

О Екатерине Диденко вся Россия узнала в последний день зимы — 29 февраля, которое случается раз в четыре года, скончался ее муж и двое друзей. Все они стали участниками вечеринки в честь дня рождения блогерши. Праздник с сухим льдом окончился трагедией. Многие тогда набросились на Диденко с обвинениями, что она, как человек с медицинским образованием, должна была знать о реакции льда и воды, и поставили ее профессионализм под сомнение.
На днях на защиту Екатерины встала Елена Малышева.
Диденко опубликовала в своем Инстаграме видеообращение к ведущей Первого канала со словами благодарности: «Елена, я хочу сказать вам большое человеческое спасибо за вашу поддержку, за то, что такие слова были озвучены с федерального канала».
Оказывается, Малышева в своей программе «Жить здорово» рассказывала про тот трагический случай. И отметила, что после просмотра видео зашла изучить инстаграм-страницу Екатерины.
«Я даже не берусь осуждать, потому что она осталась одна с двумя детьми, но могу сказать одно, она очень грамотный фармацевт», — сообщила Елена и отметила, что сухой лед активно используется на многих мероприятиях, в том числе и детских. И Малышева, и Диденко рассказали про случай, который произошел уже после той трагической вечеринки — маленький мальчик получил серьезный ожог лица на праздновании дня рождения.
30 марта 2020 · ·
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