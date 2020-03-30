Дмитрий Тарасов метнул подгузник в ведро через всю кухню, чуть не задев дочь

Дмитрий Тарасов очень соскучился по игре в футбол. Но пока что вместо мяча у него подгузник, а ворота заменяет мусорное ведро.

Семейство Тарасовых ответственно проводит карантин дома. 29 марта они скромно отметили день рождения Анастасии, а на следующий день занялись своими обычными делами. Утром Дмитрий показывал, как они с супругой тренируются в домашнем спортзале (молодая мама уже начала приводить себя в форму), а вечером порадовал нас видео, сделанным на кухне.

В кадре Анастасия готовит ужин, Милана рядом с ней, а Дмитрий снимает их на камеру. Звездный отец задает дочке вопрос: знает ли она, куда нужно выбрасывать памперс? 

В ту же секунду одним метким ударом направляет его в мусорное ведро. Использованный подгузник стремительно пролетает над головой девочки. 

...
Новое фото Дмитрия Тарасова и малышки Евы
1 из 6

Милана ничего не заметила, а вот Анастасия порадовалась меткости супруга, прокричав бодрое «Гол!»

30 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

39
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Она не бомбовоз, но очень не спортивная. Вроде и тощая, а тело рыхлое. Первый раз вижу сутулую балерину.
  • Пять раз посмотрела, где там бомбовоз так и не поняла. Мне самой на них смотреть смешно, но она не бомбовоз уж точно.
  • Страус выпады делает, пыхтит.
  • Тарасов напился от счастливой жизни и начал памперсы бросать через голову ребёнка. Костенко даже замечания не сделала. Вот это эталонная семья, я понимаю. То жену лещами кормит, то памперсы бросает. Ау, табор вы где? Что теперь скажете ? Главное, что Настя красивее Джоли, все остальное не важно ? Вот это примерная жена и мать, что сказать.
  • Фигура у нее конечно...
  • Она не толстая, нормальная. Но фигуры у нее нет. Просто худая. Плечи шире попы, талии нет. Как она моделью была...
  • Миска вместо того,чтобы испугаться попадания грязной прокладки в дочь,кричит: ,,гол,,.воистину- два ддбила это сила
  • У него голос противный такой🤢
  • Нет любви у него. Одно высокомерие.
  • Складывается ощущение, что она ему должна за ту жизнь, которую он ей даёт. Она как домработница и нянька у него.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633