Семейство Тарасовых ответственно проводит карантин дома. 29 марта они скромно отметили день рождения Анастасии, а на следующий день занялись своими обычными делами. Утром Дмитрий показывал, как они с супругой тренируются в домашнем спортзале (молодая мама уже начала приводить себя в форму), а вечером порадовал нас видео, сделанным на кухне.
В кадре Анастасия готовит ужин, Милана рядом с ней, а Дмитрий снимает их на камеру. Звездный отец задает дочке вопрос: знает ли она, куда нужно выбрасывать памперс?
В ту же секунду одним метким ударом направляет его в мусорное ведро. Использованный подгузник стремительно пролетает над головой девочки.
Милана ничего не заметила, а вот Анастасия порадовалась меткости супруга, прокричав бодрое «Гол!»
30 марта 2020 · ·
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