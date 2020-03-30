Семейство Тарасовых ответственно проводит карантин дома. 29 марта они скромно отметили день рождения Анастасии, а на следующий день занялись своими обычными делами. Утром Дмитрий показывал, как они с супругой тренируются в домашнем спортзале (молодая мама уже начала приводить себя в форму), а вечером порадовал нас видео, сделанным на кухне.