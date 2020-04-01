Ксения Бородина отчитала хейтеров, осудивших ее дочь за грязные носки

37-летняя Ксения Бородина как никто другой умеет постоять за себя. Закаленная годами работы на «Доме-2» телеведущая не терпит несправедливую критику фолловеров.
У звезды 14 миллионов подписчиков в Инстаграме — недовольные ее жизнью находятся почти всегда!
Вот уже несколько недель из-за пандемии Ксения вместе с семьей находится в самоизоляции в загородном доме.
Бородина активно показывает фолловерам, как проходят ее дни на карантине. Снимает знаменитость и своих дочерей — их игры, прогулки, уроки и другие занятия.
На днях телеведущая показала, как ее младшая наследница занимается гимнастикой. Увы, некоторые подписчики обратили внимание вовсе не на гибкость Теоны, а на чистоту ее носков.
«Вот это грязь в доме у звезды», «Антисептиками по самое ''не хочу'' закупились, а полы не моют. Что это за самоизоляция такая?» — возмутились в Сети.
Бородину задели едкие комментарии фолловеров — некоторым из них она даже решила ответить в довольно грубой форме. «Я могу тебе лично прислать антисептик, чтобы ты им свой рот помыла», — гневно заявила Ксения в инстаграм-историях.
Затем знаменитость обратилась ко всем своим фолловерам. Она поведала, что на самом деле носки у Теоны не грязные — просто на них так упала тень. Телеведущая попросила подписчиков быть сдержаннее и не осуждать окружающих.
«С этим карантином люди еще злее стали, времени у них много появилось свободного! Ужас, какая деградация! По большому счету, мне плевать на такие комментарии от неудачников», — резюмировала Бородина.
1 апреля 2020 · ·
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