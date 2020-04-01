Ксения Бородина отчитала хейтеров, осудивших ее дочь за грязные носки

Ксения Бородина часто сталкивается с критикой в Сети. Телеведущая всегда умеет дать отпор хейтерам и не скупится на грозные слова в их адрес. 

Ксения Бородина, Маруся Бородина, Теона Омарова
Ксения Бородина с дочерьми

37-летняя Ксения Бородина как никто другой умеет постоять за себя. Закаленная годами работы на «Доме-2» телеведущая не терпит несправедливую критику фолловеров. 

У звезды 14 миллионов подписчиков в Инстаграме — недовольные ее жизнью находятся почти всегда!

Вот уже несколько недель из-за пандемии Ксения вместе с семьей находится в самоизоляции в загородном доме. 

Теона Омарова

Бородина активно показывает фолловерам, как проходят ее дни на карантине. Снимает знаменитость и своих дочерей — их игры, прогулки, уроки и другие занятия.  

На днях телеведущая показала, как ее младшая наследница занимается гимнастикой. Увы, некоторые подписчики обратили внимание вовсе не на гибкость Теоны, а на чистоту ее носков. 

«Вот это грязь в доме у звезды», «Антисептиками по самое ''не хочу'' закупились, а полы не моют. Что это за самоизоляция такая?» — возмутились в Сети. 

Кадр из инстаграм-историй Ксении Бородиной

Бородину задели едкие комментарии фолловеров — некоторым из них она даже решила ответить в довольно грубой форме. «Я могу тебе лично прислать антисептик, чтобы ты им свой рот помыла», — гневно заявила Ксения в инстаграм-историях. 

...
Ксения Бородина столкнулась с критикой фолловеров
1 из 10

Затем знаменитость обратилась ко всем своим фолловерам. Она поведала, что на самом деле носки у Теоны не грязные — просто на них так упала тень. Телеведущая попросила подписчиков быть сдержаннее и не осуждать окружающих. 

«С этим карантином люди еще злее стали, времени у них много появилось свободного! Ужас, какая деградация! По большому счету, мне плевать на такие комментарии от неудачников», — резюмировала Бородина. 

1 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

8
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Так это не люди злые..... Это некоторым сказать ничего нельзя☺
  • Лучше бы действительно пол в доме помыла,чем в интернете сидеть и каждый шаг постить!
  • Ну какая тень, когда явная грязь
  • Она злая такая, потому что её салон сейчас переживает не лучшие времена))
  • Да отпишитесь вы уже от этой бабы и иже с ней. Они на вас бабло рубят, пусть со своим домом 2 друг друга комментят и лайкают
  • Злее стала только сама бородина, из панической атаки в истерику впадает
  • " Звезда " которая ничем не талантлива, только другим косточки перемывать на лобном, пускай радуется, что хоть кто - то ей пишет и такое количество подписяток
  • Ага, плевать ей, как же. Было бы плевать, не отгавкивалась бы каждый раз

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633