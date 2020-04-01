Ксения Бородина отчитала хейтеров, осудивших ее дочь за грязные носки

37-летняя Ксения Бородина как никто другой умеет постоять за себя. Закаленная годами работы на «Доме-2» телеведущая не терпит несправедливую критику фолловеров.

У звезды 14 миллионов подписчиков в Инстаграме — недовольные ее жизнью находятся почти всегда!

Вот уже несколько недель из-за пандемии Ксения вместе с семьей находится в самоизоляции в загородном доме.