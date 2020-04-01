При установке рамки создается пост в ленте, призывающий друзей присоединиться к акции. За первые дни с момента старта акции более 3 млн человек воспользовались новым оформлением аватарок.

Также в ОК теперь можно найти подарки с самыми простыми, но действенными советами против COVID-19 — «Обязательно мой руки тщательно» и «Будь дома».

На прошлой неделе в ОК появились бесплатные открытки с известными поговорками, переделанными под актуальные шутки о борьбе с коронавирусом. Самой популярной открыткой стала «Хорошо там, где вируса нет»: ее отправили 417 тысяч раз. На втором месте — «На маску надейся, а сам не плошай» (403 тысячи), третья — «Сделал дело — сиди дома смело» (382 тысячи). За неделю общее число отправленных открыток превысило 30 млн.

В условиях растущей пандемии коронавируса «Одноклассники» запустили ряд сервисов, помогающих пользователям получать проверенную и своевременную информацию о вирусе и способах защиты от него. Так, в ОК работает лента новостей про коронавирус от проверенных источников — официальных групп федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения РФ. В соцсети также доступна виртуальная маска дополненной реальности «Береги себя», при «примерке» которой пользователь видит на экране анимированные иконки-рекомендации о том, как правильно вести себя во время активного распространения COVID-19.