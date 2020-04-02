Пандемия коронавирусной инфекции продолжает шествие по миру. Многие страны столкнулись с необходимостью ввести строгий режим самоизоляции и запретить людям выходить без серьезной на то причины.
Из-за этого многие работодатели отправили подчиненных на «вирусные каникулы».
Как оказалось, из соображений безопасности представители шоу-бизнеса тоже решили на время отказаться от услуг своего персонала.
Ким Кардашьян и Канье Уэст, к примеру, отправили штат помощников по хозяйству в отпуск. Теперь все заботы о муже и детях легли на плечи инстадивы.
Знаменитость уже успела признаться, насколько не готова была впервые в жизни заняться бытовыми делами.
«Теперь мне приходится самостоятельно стирать и готовить! Хорошо, что хоть в школе начались каникулы — с уроками я бы точно не справилась», — рассказала звезда в беседе с корреспондентами телеканала ABC.
Также Ким поведала, что внезапно свалившиеся на нее заботы заставили их с мужем пересмотреть свои планы на будущее. «Постоянно находясь рядом с четырьмя детьми, я больше ни на минуту не задумываюсь о том, что хочу пятого ребенка. Это действительно очень тяжело», — заявила Кардашьян. Напомним, звездные супруги мечтают о семи наследниках.
2 апреля 2020 · ·
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