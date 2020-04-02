Пандемия коронавирусной инфекции продолжает шествие по миру. Многие страны столкнулись с необходимостью ввести строгий режим самоизоляции и запретить людям выходить без серьезной на то причины.

Из-за этого многие работодатели отправили подчиненных на «вирусные каникулы».

Как оказалось, из соображений безопасности представители шоу-бизнеса тоже решили на время отказаться от услуг своего персонала.