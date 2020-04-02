Оставшись без помощницы на время пандемии, Ким Кардашьян взяла в руки половник и швабру

Коронавирус существенно повлиял на жизнь не только обычных людей, но и мировых знаменитостей. Ким Кардашьян, к примеру, сейчас впервые приходится самой следить за домом и детьми. 

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает шествие по миру. Многие страны столкнулись с необходимостью ввести строгий режим самоизоляции и запретить людям выходить без серьезной на то причины. 

Из-за этого многие работодатели отправили подчиненных на «вирусные каникулы». 

Как оказалось, из соображений безопасности представители шоу-бизнеса тоже решили на время отказаться от услуг своего персонала. 

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Канье Уэст, к примеру, отправили штат помощников по хозяйству в отпуск. Теперь все заботы о муже и детях легли на плечи инстадивы. 

Знаменитость уже успела признаться, насколько не готова была впервые в жизни заняться бытовыми делами. 

«Теперь мне приходится самостоятельно стирать и готовить! Хорошо, что хоть в школе начались каникулы — с уроками я бы точно не справилась», — рассказала звезда в беседе с корреспондентами телеканала ABC. 

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Жизнь Ким Кардашьян сильно изменилась из-за пандемии
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Также Ким поведала, что внезапно свалившиеся на нее заботы заставили их с мужем пересмотреть свои планы на будущее. «Постоянно находясь рядом с четырьмя детьми, я больше ни на минуту не задумываюсь о том, что хочу пятого ребенка. Это действительно очень тяжело», — заявила Кардашьян. Напомним, звездные супруги мечтают о семи наследниках. 

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Они там детей до 10 лет на себе носят и в колясках возят. Старшая могла бы сама полы помыть

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