Давид Манукян прославился яркими видео в соцсетях на острые темы. Сейчас за творчеством избранника Ольги Бузовой следит более 11 миллионов подписчиков.
Давид интересуется актуальными новостями и знает, как заинтересовать своих зрителей.
Когда в России начал распространяться коронавирус, в микроблоге Манукяна появилось немало юмористических роликов про COVID-19.
Однако мы сегодня не про шутки, а про важное дело. В конце марта Давид и его команда закупили тонну гречки и большое количество туалетной бумаги.
Блогер раздал дефицитные товары случайным прохожим в одном из спальных районов Москвы.
Все происходящее Манукян снимал на камеру. Москвичи с интересом отнеслись к акции звезды — студенты и школьники просили блогера сфотографироваться с ними, а пенсионеры благодарили за посильную помощь.
Давид понимал, что его добрый поступок хейтеры могут принять за обычный хайп — тем более в ситуации, когда в стране продляется карантин. Под видео, набравшим сотни тысяч просмотров, мужчина объяснил, что провел акцию за несколько дней до введения режима самоизоляции.
«26 марта наша команда решила снять этот ролик. Мы не могли представить, что всего через несколько дней окажемся в самоизоляции. Сомневались: стоит ли публиковать этот материал или выбросить его в корзину. Но я все же принял решение показать, как это было. Сидите дома! Эта информация — не провокация, а простое желание помочь тем, кто нуждается в помощи, которую я в силах оказать», — объяснился Манукян с фолловерами.
2 апреля 2020 · ·
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