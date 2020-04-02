Давид Манукян прославился яркими видео в соцсетях на острые темы. Сейчас за творчеством избранника Ольги Бузовой следит более 11 миллионов подписчиков.

Давид интересуется актуальными новостями и знает, как заинтересовать своих зрителей.

Когда в России начал распространяться коронавирус, в микроблоге Манукяна появилось немало юмористических роликов про COVID-19.