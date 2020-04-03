«Безработная толпа с детьми на руках»: Собчак объяснила, чем может обернуться карантин для россиян

В последние дни Ксения Собчак очень много пишет о пандемии коронавирусной инфекции. Недавно звезда иносказательно поведала о ситуации с длинными выходными в стране. 

Ксения Собчак
Ксения Собчак

С развитием пандемии коронавирусной инфекции в микроблоге Ксении Собчак стали все реже появляться посты на какие-то другие темы. Кажется, звезда полностью погрузилась в обсуждение страшной болезни. 

Такое положение дел весьма понятно — сейчас всех действительно интересует лишь COVID-19. 

Ксения работает на Первом канале и в своем шоу «Док-ток» изучает быт россиян по время пандемии. Пару раз медиадива даже ездила в инфекционные центры, где содержатся пациенты с коронавирусом!

Ксения Собчак

Собчак внимательно следит за ситуацией с лечением больных инфекцией, количество которых с каждым днем становится все внушительнее, а также за политической повесткой дня. 

Все это натолкнуло телеведущую на размышления о том, кому нужно оказывать помощь в первую очередь. Звезда намекнула, что ее сильно волнует продленный карантин в стране.

«Здоровые, работавшие, активные, молодые, образованные и опытные люди превращаются в безработную, отчаявшуюся толпу с детьми на руках. И их — десятки миллионов, а не тысячи зараженных», — пишет в своем микроблоге Ксения. 

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Ксения Собчак высказалась о ситуации в стране
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По мнению знаменитости, заявленные меры совершенно не пойдут на пользу большей части россиян — ведь «только сильные (здоровые) смогут спасти слабых (больных)». 

«Помните главное правило авиакатастрофы? Вначале маску надеваете на себя, а потом на ребенка. Если потеряете сознание, не спасете ни себя, ни ребенка. Сейчас сильные исчезают с большей скоростью, чем заболевают и умирают люди от вируса. В этом настоящая опасность», — заключила Собчак. 

Все обсуждения коронавируса на форуме Woman.ru.

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Толпа прекрасно нашла деньги без меры на покупки родиков, скутеров, великов, на обжирание шашлыками, сосисками, алкоголем и тортиками. А как месяц посидеть дома, так сразу от голода умирать стали?
  • Это ее после суицида Джабраилова так накрыло?
  • Хочет, как в европе и штатах? Наша толпа с детьми уже погуляла на шашлыках. Только силу понимает. Вменяемо соблюдающих дистанцию не было.
  • дальновидная владелица нескольких фарм компаний, прививай "молодых, здоровых, сильных" и в поля их. А в перерыве на обед - "Дом2".

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