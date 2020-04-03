С развитием пандемии коронавирусной инфекции в микроблоге Ксении Собчак стали все реже появляться посты на какие-то другие темы. Кажется, звезда полностью погрузилась в обсуждение страшной болезни.
Такое положение дел весьма понятно — сейчас всех действительно интересует лишь COVID-19.
Ксения работает на Первом канале и в своем шоу «Док-ток» изучает быт россиян по время пандемии. Пару раз медиадива даже ездила в инфекционные центры, где содержатся пациенты с коронавирусом!
Собчак внимательно следит за ситуацией с лечением больных инфекцией, количество которых с каждым днем становится все внушительнее, а также за политической повесткой дня.
Все это натолкнуло телеведущую на размышления о том, кому нужно оказывать помощь в первую очередь. Звезда намекнула, что ее сильно волнует продленный карантин в стране.
«Здоровые, работавшие, активные, молодые, образованные и опытные люди превращаются в безработную, отчаявшуюся толпу с детьми на руках. И их — десятки миллионов, а не тысячи зараженных», — пишет в своем микроблоге Ксения.
По мнению знаменитости, заявленные меры совершенно не пойдут на пользу большей части россиян — ведь «только сильные (здоровые) смогут спасти слабых (больных)».
«Помните главное правило авиакатастрофы? Вначале маску надеваете на себя, а потом на ребенка. Если потеряете сознание, не спасете ни себя, ни ребенка. Сейчас сильные исчезают с большей скоростью, чем заболевают и умирают люди от вируса. В этом настоящая опасность», — заключила Собчак.
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3 апреля 2020 · ·
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