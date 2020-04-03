С развитием пандемии коронавирусной инфекции в микроблоге Ксении Собчак стали все реже появляться посты на какие-то другие темы. Кажется, звезда полностью погрузилась в обсуждение страшной болезни.

Такое положение дел весьма понятно — сейчас всех действительно интересует лишь COVID-19.

Ксения работает на Первом канале и в своем шоу «Док-ток» изучает быт россиян по время пандемии. Пару раз медиадива даже ездила в инфекционные центры, где содержатся пациенты с коронавирусом!